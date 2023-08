5 Urlaubsorte, an denen dein Geld schneller weg ist, als eine Kugel Eis

Von: Giorgia Grimaldi

Teilen

Wenn du keine 20.000 Euro übrig hast, dann solltest du lieber wissen, wo Selfies, Platzreservierung via Handtuch und andere Touri-Sünden verboten sind.

Szenen von Touristen, die sich daneben benehmen, sind keine Seltenheit, erst recht in der Urlaubssaison. Erst letzte Woche schliefen Urlauber betrunken auf dem Eiffelturm ein. Nachdem bei dieser Aktionen aber keine Sachbeschädigung festgestellt werden konnte, drohen den Männern aus den USA keine strafrechtlichen Konsequenzen. So kulant geht es aber nicht überall zu. Viele Länder und Städte haben aufgrund von Touristen-Verfehlungen strenge Regeln inklusive saftiger Bußgelder verhängt.

1. 20.000 Euro Strafe wegen Ritz-Aktion im Kolosseum

Im Juni hatte ein Tourist die Idee, den Italien-Urlaub mit seiner Freundin für die Ewigkeit festzuhalten und ritzte „Ivan+Haley 23“ in die Mauer des Kolosseum in Rom. Unbeobachtet bleibt dies allerdings nicht. Ein anderer Tourist filmte die Aktion und postete das Video auf Reddit.

Diese Liebesbekundung mag besonders sein, wird allerdings ein teures Nachspiel haben. Die archäologische Parkbehörde des Kolosseum hat Anzeige gestellt, die Polizei in Italien ermittelt. Laut Medienberichten droht dem Täter eine hohe Geldstrafe, denn bereits 2014 sei ein Tourist zu 20.000 Euro Bußgeld und einer vierjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil dieser etwas auf die Wände des Kolosseum gemalt hatte. In diesem Fall dürfte die Strafe ähnlich ausfallen, sogar über eine Freiheitsstrafe wird spekuliert.



Auch andere Touristen haben sich durch ihre peinlichen Aktionen unvergessen gemacht. Zum Beispiel eine britische Großfamilie, die in Neuseeland Urlaub machte. Ihr unverschämtes Benehmen erregte so viel Aufsehen, dass die Geschichte mittlerweile unter dem Namen „The Unruly Tourists“ (etwa: Die ungezogenen Touristen) als Musical-Satire im Theater zu sehen ist.

2. Handtuch-Verbot auf Sardinien

Am Strand in Stintino auf Sardinien gilt ein Handtuchverbot, Urlauber dürfen nur Strandmatten benutzen. Zur Begründung heißt es, Handtücher würden zu viel Sand abtragen. Auch das Sammeln von Muscheln und Steinen ist zum Schutz der Küste verboten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe von bis zu 100 Euro rechnen.

Bei manchen Verstößen kann es richtig teuer werden. © Panthermedia/NurPhoto/IMAGO. Bearbeitung: BuzzFeed Germany

3. Selfie-Verbot in Portofino

In der italienischen Küstenstadt Portofino nahe Genua, sollte man sich besser zurückhalten, bevor man auf den Auslöser der Handy-Kamera drückt. In „roten Zonen“ ist Selfies und Fotos machen nicht erlaubt und kann mit bis zu 275 Euro bestraft werden. Durch diese Maßnahme will die Stadt verhindern, dass Menschen stehen bleiben und Staus verursachen.



Dass wir beim Fotografieren von Urlaubserinnerungen eine Verantwortung gegenüber dem Ort, den Menschen und Tieren tragen, findet auch die Nachhaltigkeitsexpertin Vera Thaler vom Verein Fairunterwegs. Sie gibt Tipps, wie du „Slow Tourism“ und „Mindful traveling“ richtig umsetzt.

7 Tipps für faire Ferienfotos auf Social Media © Pond5/IMAGO

4. Alkoholverbot in Palma und Split

Die spanische Regierung will die öffentlichen Saufgelage der Touristen einschränken, die den „Ballermann“ besuchen und hat bereits 2019 die Regeln verschärft. In der „Schinkenstraße“ und anderen Gebieten rund um Palma de Mallorca darf nur noch in den Lokalen getrunken werden. Ein Verstoß kann bis zu 3000 Euro kosten.

Die kroatische Küstenstadt Split will ebenfalls den Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen einschränken und hat kürzlich neue Regeln für Touristen eingeführt. Diese Änderungen sollen jedoch nicht auf den Massentourismus zurückzuführen sein, sondern vielmehr auf den Wunsch nach einer „Profiländerung“ der Stadt, wie von der Regierung bekannt gegeben wurde.

5. „Stay away“-Kampagne in Amsterdam

Die niederländische Hauptstadt hat gleich eine ganze Kampagne gestartet, um den Partytourismus zu bekämpfen. Videos der Kampagne „Stay away“ zeigen, was Touristen blüht, die sich daneben benehmen: Handschellen klicken und es blühen Geldstrafen bis zu 95 Euro für öffentliches Trinken und 140 Euro für Wildpinkeln.

Mehr zum Thema: Warum „Tomato Girls“ ein falsches Bild von Urlaub verkaufen