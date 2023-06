Das mysteriöse Verschwinden im Urlaub und ein Deutscher unter Verdacht: Der Vermisstenfall Maddie McCann

Von: Moritz Bletzinger

Am 12. Mai 2023 ist der 20. Geburtstag von Madeleine „Maddie“ McCann. Von der Britin fehlt seit über 16 Jahren jede Spur. Der spektakuläre Kriminalfall in unserer Fotostrecke.

1 / 16 Am 3. Mai 2007 verschwindet Madeleine McCann, genannt Maddie, spurlos. Die Suche nach der damals Dreijährigen entwickelt sich zu einem der kompliziertesten Kriminalfälle aller Zeiten. Weltweit bewegt das Schicksal der kleinen Britin die Menschen. Ihre Eltern geben die Suche und die Hoffnung, dass Maddie am Leben ist, bis heute nicht auf. © afp

2 / 16 Die Familie McCann war zum Urlaub in der Ferienanlage „Ocean Club“ im portugiesischen Praia da Luz. Am Abend des 3. Mai 2007 gehen die Eltern Kate und Gerry mit Freunden zum Abendessen in ein Restaurant in der Anlage. Maddie und ihre jüngeren Geschwister, die Zwillinge Amelie und Sean, schlafen im Apartment. Keine 100 Meter von ihren Eltern entfernt. Bei einem Kontrollbesuch bemerkt Kate, dass Maddie verschwunden ist, berichtete die Mutter. © Steve Parsons/PA Wire/dpa

3 / 16 Kate McCann ruft sofort Hilfe. Grenzpolizei und Flughafen-Security werden alarmiert. Die portugiesische Polizei startet eine große Suchaktion nach dem Mädchen. Beamten durchforsten mit Hunden die Umgebung des Hotels und große Teile der Algarve. Hunderte Freiwillige schließen sich der Suche an. © Vasco Celio/AFP

4 / 16 Maddie taucht nicht wieder auf. Ihre Eltern wenden sich im Juni 2007 an die Öffentlichkeit und bitten um Hilfe. Im August, 100 Tage nach Maddies Verschwinden, teilen Ermittler mit, dass das vermisste Mädchen wohl nicht lebendig gefunden werden würde. Kate und Gerry glauben bis heute daran, dass ihre Tochter am Leben sein könnte. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

5 / 16 Im Juni 2007 wird bekannt, dass bei der Durchsuchung des Ferienapartments der McCanns Fehler passiert sein sollen. Ein Polizeichef aus Portugal gibt zu, dass möglicherweise entscheidende Spuren zerstört wurden, weil der Tatort nicht gründlich gesichert war. © picture alliance/dpa / Armando Franca

6 / 16 Kate und Gerry McCann geben die Hoffnung auch sechs Jahre später nicht auf. 2011 veröffentlichen sie das Buch mit dem Titel „madeleine“. 2012 gehen die Eltern mit einem computergenerierten Bild an die Öffentlichkeit, das zeigen soll, wie Maddie im Alter von neun Jahren aussehen könnte. Die Eltern hoffen, jemand könnte ihre Tochter gesehen haben. © John Stillwell/PA Wire/dpa

7 / 16 Mit diesem Foto suchten die McCann nach Zeugen. So könnte Madeleine McCann sechs Jahre nach ihrem Verschwinden ausgesehen haben. Mit einem Computerprogramm wurde die künstliche Alterung aus einem anderen Bild erstellt. Einen Tag vor diesem Aufruf teilte die portugiesische Polizei mit, sie werde den Fall nicht wieder aufnehmen. © fkn

8 / 16 Im Januar 2014 fliegt die britische Polizei nach Portugal und plant nach eigenen Aussagen eine Festnahme. Im Juni durchsucht Scotland Yard erneut die Gebiete südwestlich des „Ocean Clubs“. Einen Monat später werden vier Verdächtige befragt, aber es ergeben sich keine neuen Erkenntnisse. © Filifpe Farinha /dpa / picture alliance

9 / 16 2015 berichtet die Scotland Yard, die Suche nach Madeleine McCann habe bislang über zehn Millionen Pfund gekostet. Im April 2017 schließen die britischen Ermittler die vier bislang Verdächtigen aus, sprechen aber von einer neuen Spur. © AFP

10 / 16 Führt diese Spur nach Deutschland? Im Juni 2020 hat die deutsche Polizei einen Hauptverdächtigen gefunden: Der 43-jährige Christian B. soll Maddie entführt und womöglich umgebracht haben. Die deutschen Behörden ermitteln in einem Mordfall und gehen davon aus, dass Madeleine tot ist. Dafür sollen Beweise sprechen, die die Polizei aus „ermittlungstechnischen Gründen“ nicht veröffentlichen möchte. © epa/Luis_Forra/Fotomontage

11 / 16 Zwischen 1995 und 2007 soll Christian B. im Süden Portugals gelebt haben. 2007, zum Zeitpunkt von Maddies Verschwinden, hielt er sich laut den Ermittlungen unweit von Praia da Luz auf. Ihm werden mehrere Sexualstraftaten vorgeworfen, alle soll er in Portugal verübt haben. Für eine davon sitzt er seit 2017 in einem deutschen Gefängnis. © Steve Parsons/PA Wire/dpa

12 / 16 Das soll das Auto sein, mit dem Christian B. in der Algarve unterwegs war. Die britische Polizei veröffentlichte Fotos von dem Fahrzeug, in der Hoffnung, Zeugen zu finden. War Maddie etwa in diesem VW T3 Westfalia? © AFP Photo/Metropolitan Police

13 / 16 Der ehemalige Chefermittler Goncalo Amaral erhebt im Juni 2020 schwere Vorwürfe gegen die Eltern von Madeleine McCann. Er sagt, sie hätten die Entführung nur simuliert. Das Indiz für ihn: Ein Fenster, „von dem niemand sicher sagen konnte, ob es geschlossen oder offen war“. Ein Jahr später bestärkte er diese These erneut. © picture-alliance/ dpa / epa Lusa Antonio Cotrim

14 / 16 Im Juli 2020 hofften die deutschen Behörden auf einen echten Durchbruch. Im Kleingarten von Christian B., unweit von Hannover, wurde ein geheimer Keller gefunden. Die Polizei baggerte den Garten auf. © AFP/HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

15 / 16 Der nächste vermeintliche Durchbruch folgt Anfang 2023. Eine Frau aus Polen behauptet, die vermisste Maddie McCann zu sein. Sie sei als Kind entführt worden und unter anderem Namen aufgewachsen, behauptet sie. Auf Instagram postet sie Fotos, die das beweisen sollen. Eine Hellseherin unterstützt die 21-Jährige. Wochen später beweist ein DNA-Test, dass sie nicht Maddie ist. © Instagram

16 / 16 16 Jahre nach ihrem Verschwinden, ist der Fall um Madeleine McCann noch immer ein Rätsel. Ihre Eltern glauben nach wie vor daran, dass sie noch lebt. Im Mai 2023, um Maddies Geburtstag am 12. Mai, tat sich in Deutschland neuer Wirbel um den Verdächtigen auf. Das Landgericht Braunschweig will für eine Anklage in anderen Fällen gegen den Tatverdächtigen nicht zuständig sein. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat jahrelang ermittelt, jetzt droht der Fall nach Sachsen-Anhalt zu gehen. Die Behörde hat Beschwerde gegen die Gerichtsentscheidung eingelegt. © AFP/Handout

Das Schicksal der kleinen Madeleine McCann bewegt seit Jahren die Welt. Am 3. Mai 2007 verschwand die damals Dreijährige aus einem Ferienapartment in Portugal. Der Vermisstenfall Maddie McCann löste europaweit Aufsehen aus. Fehler am Tatort, Suche in Portugal, Hilferufe, Eltern unter Verdacht, britische Polizei in der Algarve, ein Verdächtiger aus Deutschland und eine Polin, die behauptet, das vermisste Mädchen zu sein – die Chronologie des Falls um Maddie McCann in Bildern.