Mallorca-Streik bei Eurowings: Ausfälle und Verspätungen – An diesen Tagen im August droht Chaos

Von: Ulrike Hagen

Auf Mallorca-Reisende kommt Ärger zu. Hunderte Eurowings-Flüge könnten im August von Ausfällen betroffen sein. Arbeiter eines Tochterunternehmens drohen mit Streik.

Kassel/Palma de Mallorca – Reisende mit Ziel Balearen sollten sich auf einen anstrengenden Urlaub gefasst machen. Neben einem „Temperatur-Tsunami“ mit neuen Hitzerekorden auf Mallorca drohen weitere Unannehmlichkeiten. Im August könnte es am Flughafen in Palma zu erheblichen Problemen komme. Der Betriebsrat des Tochterunternehmens von Eurowings, „Wings Handling Palma“, hat Streiks ankündigt.

Streik bei Eurowings: An diesen sechs Tagen drohen Flugausfälle im August

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, das mit seinen 300 Beschäftigten Assistenz- und Betriebsdienstleistungen für die Airline Eurowings erbringt, beklagen schlechte Arbeitsbedingungen. Dazu klagen die Angestellten über technische Mängel, die ihrer Meinung nach sowohl ihre Sicherheit als auch ihre Gesundheit gefährden.

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, seien als Streiktage der 1., 3. und 4. August sowie der 8., 10. und 12. August geplant. In dieser Zeit soll nur der staatlich angeordnete Mindestbetrieb durchgeführt werden. Bei allen anderen der etwa 400 wöchentlichen Verbindungen am Flughafen Palma de Mallorca drohen ebenfalls Ausfälle und Verspätungen.

Streik bei Lufthansa-Tochter: Missachtung des Arbeitsrechts und der Sicherheitsstandards beklagt

Ein zentraler Vorwurf des Betriebsrats betrifft die Missachtung des spanischen Arbeitsrechts. So sollen frei werdende Stellen nicht durch unbefristete Verträge, sondern lediglich durch befristete ersetzt werden, wobei diese nur selten verlängert werden. Dies führe zu Unzufriedenheit unter den Beschäftigten. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Shuttlebusse: Diese seien nicht klimatisiert, was die Beschäftigten in der Hitze extrem belaste. Zudem werden veraltete technische Geräte beklagt, die nicht angemessen gewartet und überprüft werden, was sich letztlich auch auf die Fluggäste auswirken kann.

Marcos Fernández González, der Sekretär des Betriebsrats, äußerte sich gegenüber der Mallorca Zeitung besorgt über die Situation und betonte, dass es dringend notwendig sei, diese Missstände anzugehen. Die Arbeitsbedingungen müssten verbessert und die Sicherheitsstandards erhöht werden, um ein reibungsloses Funktionieren des Betriebs zu gewährleisten.

Streik: Eurowings befürchtet Flugchaos im August und will Arbeitsniederlegung abwenden

Auf Anfrage bestätigte ein Eurowings-Sprecher kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA, „dass der Betriebsrat von Wings Handling Palma, der Eurowings Abfertigungsgesellschaft am Flughafen Palma de Mallorca, im August mit Arbeitskampfmaßnahmen droht“. Man befinde sich jedoch in „konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat und es sind auch bereits weitere Termine vereinbart.“

Es sei bei Eurowings „langjährige und bewährte Praxis, Tarifauseinandersetzungen vertrauensvoll und ergebnisorientiert am Verhandlungstisch zu lösen. Wir wollen gemeinsam zukunftsfähige Lösungen erarbeiten, die sowohl die Einsatzbedingungen der Mitarbeitenden verbessern als auch die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft unseres Unternehmens berücksichtigen.“

Reisende nach Mallorca sollten rechtzeitig Veranstalter oder Eurowings kontaktieren

Ob der Streik noch abgewendet werden kann, ist offen. Eurowings bleibt aber optimistisch: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das auch dieses Mal gelingt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu laufenden Verhandlungen und deren Inhalten nicht äußern.“

Alle Reisenden, die an betreffenden Streiktagen fliegen wollen, sollten sich rechtzeitig mit Eurowings oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen – und checken, ob der eigene Flug von Ausfall oder Verspätung betroffen ist.