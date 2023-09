Gliedmaßen verbrannt, schwere Verletzungen: Kind wird am Mittelmeer von Seeanemone gestochen

Von: Momir Takac

Seeanemonen sehen schön aus, sind aber gefährlich. © IMAGO/imageBROKER/Andrey Nekrasov

Während des Urlaubs wird ein Kind im Mittelmeer schwer verletzt. Erst im Krankenhaus wird klar, was dem Jungen beim Schwimmen widerfuhr.

Barcarés - Eine Familie aus Belgien verbringt an der Mittelmeerküste in Südfrankreich ihren Sommerurlaub. Am letzten Tag kommt plötzlich der sieben Jahre alte Sohn aus dem Wasser gelaufen und schreit: „Papa, ich werde sterben!“ Die Familie ist zunächst ratlos, was dem Jungen fehlt.

Junge kommt plötzlich mit Verbrennungen aus dem Mittelmeer gelaufen

„Er kam schreiend aus dem Wasser. Ich habe noch nie ein Kind so laut schreien hören. Er sprintete zurück, das Ohr an der Schulter. Ich bin Osteopath und dachte zuerst, er hätte sich beim Tauchen den Hals verletzt“, schilderte der Vater der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws (hinter einer Bezahlschranke). Er legt seinen Sohn am Strand von Barcarés nordöstlich von Perpignan auf den Rücken. Schon kurz darauf wird das Problem sichtbar: Die Haut wird fleckig.

Der Vater wendet sich an die Verpflegungsstation am Strand, doch dort kann man ihm nicht helfen. Er sucht eine Apotheke auf, doch auch das Personal dort weiß nicht weiter. Da er einen Kontakt mit einer Qualle vermutet, was am Mittelmeer keine Seltenheit ist, geht er mit seinem Sohn ans Meer, um die Wunde zu spülen. Doch es wird noch schlimmer. Die Wunden werden violett, das Ohr schwillt auf die doppelte Größe an und die Haut kriegt Falten.

Familie aus Belgien erfährt erst im Krankenhaus, dass ihr Sohn von einer Seeanemone vergiftet wurde

Die Familie beschließt, im nahe gelegenen Perpignan ein Krankenhaus aufzusuchen. Erst dort erfährt sie, was ihrem Sohn zustieß. „Der Kinderarzt der Notaufnahme rief einen Toxikologen an, der anhand der Bilder, die wir ihm übermittelten, relativ schnell eine Diagnose stellen konnte. Auf seiner Haut war das Muster der Tentakel der Seeanemone zu erkennen“, sagte der Vater.

Der Siebenjährige wird behandelt, doch die Heilung verläuft schleppend. „Tatsächlich wurde die Situation nur noch schlimmer. Im Krankenhaus musste er sich nachts ständig übergeben. Wäre er ein paar Jahre jünger gewesen, hätte er vielleicht nicht überlebt“, sagte der Vater Het Laatste Nieuws. Erst nach zwei Wochen war der Junge genesen. Weil Narben zurückblieben, wollte die Familie in der Heimat diese von einem Brandspezialisten begutachten lassen.

Toxikologe: „Seeanemonen sind alles andere als harmlose Arten“

„Seeanemonen sind alles andere als harmlose Arten“, wird der Toxikologe Jan Tytgat von der Katholischen Universität Leuven in dem Blatt zitiert. Sie sondern über ihre Tentakel einen Giftcocktail bestehend aus Proteinen, Enzymen und Neurotoxinen aus. Dadurch werde das Gift im ganzen Körper verteilt. Ein Gegenmittel gebe es nicht, erklärt Tytgat, auch können die Schmerzen nicht mit herkömmlichen Mitteln behandelt werden.

Menschen, die in Kontakt mit einer Seeanemone kommen, rät Tytgat, betroffenen Stellen in warmes Meerwasser zu tauchen. „Das Gift vieler Arten ist empfindlich gegen Hitze.“ Auch eine leicht saure Lösung, etwa mit einer Zitrone hergestellt, könne die Schmerzen vorübergehend lindern. Die Gifte werden mit der Zeit abgebaut. Ähnlich erging es einer Frau aus London. Auch sie wusste zunächst nicht, warum sie Verbrennungen im Gesicht hatte. Am nächsten Morgen wachte sie entstellt auf. (mt)