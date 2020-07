Urlaub auf Mallorca: Nach der verbotenen Party kommt die Maskenpflicht

Regeln für Touristen

Böser Rückschlag für Urlaub und Party auf Mallorca: Das Coronavirus war unter Kontrolle, die Zahlen von Erkrankten niedrig. Jetzt kommt verbindlich die Maskenpflicht.

Trotz Coronavirus* ist Urlaub auf Mallorca ohne große Einschränkungen wieder möglich

Bilder von einer Party auf der Ausgehmeile in Playa sorgte für große Empörung

Auf Mallorca gilt nun eine strenge Maskenpflicht in der Öffentlichkeit

Palma de Mallorca - Der Urlaub 2020 auf Mallorca schien gesichert. Einige tausend Touristen flogen Anfang Juni auf die Baleareninsel. Das Coronavirus verbreitete sich kaum noch, die Zahlen waren niedrig. Die Urlauber hielten sich an die Regeln in Sachen Hygiene und Abstand. Doch nun droht die Wende: Offenbar meinen viele Touristen, sie können trotz Sars-CoV-2 Party auf Mallorca machen. Die Bilder entsetzen die Politiker in Deutschland. Gesundheitsminister Jens Spahn warnt vor einem neuen Ischgl.

Insel Mallorca Fläche 3640 Quadratkilometer Einwohner (2019) 896.038 Größte Gemeinde Palma de Mallorca Bevölkerung (2019) 923.608 Bevölkerungsdichte 243 Einwohner pro Quadratkilometer

Urlaub 2020 auf Mallorca trotz Coronavirus: Party, aber mit Maskenpflicht

Bis vor einigen Wochen war der Urlaub 2020 auf Mallorca undenkbar. Kaum ein Land war vom Coronavirus so getroffen wie Spanien. Noch bis Ende April waren die Zahlen der an Covid-19 erkrankten Menschen verheerend. Es gab jeden Tag mehrere tausend Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Touristen durften nicht in das Land, an Party im Urlaub war nicht zu denken. Spanien schaltete in einen totalen Lockdown mit Ausgangssperren. Schnell kam in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht hinzu.

Doch die radikalen Maßnahmen zeigten Wirkung. Das Coronavirus war auf dem Rückzug. Ende Juni waren die Zahlen weniger beunruhigend, es kamen täglich rund 300 bis 500 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hinzu. Auch wenn in Spanien wie in anderen Ländern Südeuropas die Zahlen wieder leicht stiegen*, wie wa.de* berichtet. Die Tourismusbranche atmete auf: Der Urlaub in Spanien schien wieder möglich. Damit auch auf Mallorca, dem vielleicht liebsten Reiseziel der Deutschen. Die Hoffnung auf Party am Strand war wieder da.

Urlaub 2020 auf Mallorca: Touristen halten sich nicht an Regeln

Nach dem Testlauf im Juni konnte der reguläre Urlaub auf Mallorca am 1. Juli wieder beginnen. Natürlich mit den obligatorischen Regeln wie Abstand halten und einer Maskenpflicht in bestimmten Bereichen. Die ersten Touristen sind wieder auf der Insel. Doch schon nach den ersten Tagen die Ernüchterung: Viele Urlauber halten sich nicht an die Regeln und wollen trotz Coronavirus die traditionelle Party auf Mallorca feiern.

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet und dies mit Bildern belegt, haben sich vor allem deutsche Touristen am Wochenende nicht an die Regeln gehalten. Offenbar gab es die erste richtig große Party auf Mallorca nach dem Coronavirus. Die Bilder zeigen Touristen dicht an dicht auf der berühmten Partymeile Bierstraße in Palma de Mallorca. Die Urlauber feiern, trinken, tanzen und flirten. Betreiber der Bars und Kneipen hätten Tische und Stühle zwar weit auseinander gestellt, doch die Urlauber hielten die Abstände nicht ein. Gesundheitsminister Jens Spahn warnt bereits vor einem zweiten Ischgl. In dem österreichischen Party-Ort gab es im Winter ähnliche Bilder. Von Ischgl aus verbreitete sich das Coronavirus rasant in ganz Europa.

+ Urlaub auf Mallorca mit Mund- und Nasenschutz: Die Regierung der Insel hat die Einführung einer strengen Maskenpflicht beschlossen. © Clara Margais

Urlaub 2020 auf Mallorca trotz Coronavirus: Wirte reagieren nach Party

Nach der unerlaubten Party haben die Wirte auf Mallorca schnell reagiert. Denn nichts könnte die Branche weniger brauchen als einen neuen Ausbruch des Coronavirus. Schon am Abend darauf wurden die Regeln für die Touristen verschärft. Wie die „Mallorca Zeitung“ und „Mallorca247“ berichten, wurden unter anderem Stehtische abgebaut, die Außenbereiche der Lokale wurden mit Absperrungen von der Straße getrennt und zudem waren deutlich mehr Sicherheitskräfte im Einsatz. Problematisch war am Vorabend nämlich wohl der öffentliche Bereich, wie einige Wirte auf Facebook erklären. Auf der Straße wurde kräftig Party gefeiert - ohne große Regeln in Sachen Abstand und ohne Gedanken an eine Maskenpflicht.

Die Betreiber der Kultkneipe „Et Dömsche Mallorca“ richteten sich mit einem eindringlichen Appell an Touristen, damit Urlaub auf Mallorca auch im Jahr 2020 Spaß macht. „Wir wollen euch nicht den Spaß verderben, sondern mit den geltenden Regeln das beste aus der Situation machen“, heißt es in dem Beitrag. „Bitte respektiert das und funktioniert die sonst so gepflegte und gesittete Bierstraße nicht ein asoziales und rücksichtsloses Saufgelage um! Ab heute werden wir jeden, der sich nicht an die geltenden Regeln hält aus unseren Lokalen verweisen.“

Urlaub 2020 auf Mallorca: Zahlen von Coronavirus niedrig, Maskenpflicht eingeführt

Wenn sich eine Party wie an dem Freitag wiederholt, könnte es das nämlich ganz schnell mit Urlaub auf Mallorca 2020 gewesen sein. Für den Tourismus, die Haupteinnahmequelle der Einheimischen, wäre das in Zeiten des Coronavirus eine Katastrophe. Vor allem, da die Zahlen an Infektionen mit Sars-CoV-2 rückläufig waren. Mitte Juli gibt es auf den balearischen Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza weniger als 150 "aktive Fälle". Täglich gibt es gerade einmal eine einstellige Zahl an Neuerkrankungen an Covid-19. Rund 80 Prozent der Erkrankten, so die Regierung der Balearen, zeigen nur milde oder gar keine Symptome.

Damit dies so bleibt, gilt nun eine Maskenpflicht auf Mallorca. Wer in der Öffentlichkeit unterwegs ist - auch Touristen im Urlaub - muss auf der Insel einen Mund-Nasenschutz tragen. Die Zahlen der Neuinfektionen am Coronavirus sollen mit dieser Regeln im Rahmen gehalten werden. Die Regel gilt für Menschen ab 6 Jahren sowohl auf öffentlichen Gehwegen als auch in öffentlichen Räumlichkeiten.

Urlaub Mallorca: Mehr Infektionen mit Coronavirus auf dem Festland Spanien

Größere Probleme mit einer erneuten Verbreitung des Coronavirus gibt es auf dem Festland Spaniens. Betroffen an neuerlichen Erkrankungen an Covid-19 sind laut Auswärtigem Amt hier vor allem Kastilien und Leon, Madrid und Katalonien. Eine Einreise von Touristen aus Deutschland nach Spanien ist ohne Einschränkungen möglich. Flugreisende müssen ein Formular ausfüllen. *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.