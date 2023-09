Ausgangssperre wegen Unwetter in Spanien verhängt: „Sintflutartiger“ Regen droht – zwei Menschen tot

Von: Karolin Schäfer

Über Spanien fegen am Wochenende heftige Unwetter mit Starkregen und Sturmböen. In einigen Regionen gilt die höchste Alarmstufe Rot.

Update vom 3. September, 19.20 Uhr: Etwa 10.000 Menschen dürfen am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen in einigen Regionen Spaniens nicht verlassen. Grund ist das heftige Unwetter über der iberischen Halbinsel. So wurde für die katalanische Gemeinde Alcanar im Nordosten des Landes angesichts drohender Überschwemmungen ein unbefristetes Ausgehverbot verhängt, teilte der Notdienst mit.

Betroffene sollen sich demnach nach Möglichkeit in die oberen Stockwerke der Häuser begeben. Innerhalb von nur 24 Stunden fiel dort eine Regenmenge von 215 Litern pro Quadratmeter. Nach Angaben der spanischen Bahngesellschaft Renfe wurde der Zugverkehr zwischen Valencia und Barcelona eingestellt.

Schon seit Samstag wüten heftige Unwetter mit Starkregen, Gewittern und Orkanböen in Spanien. Mindestens bis Montagmorgen soll die Wetterlage anhalten. In einigen Regionen rief der nationale Wetterdienst Aemet die höchste Alarmstufe Rot aus. Auf der Urlaubsinsel Mallorca blieb es zunächst weitgehend ruhig. Allerdings wurden mehrere Fähren gestrichen. Auswirkungen auf den Flugverkehr hatte das Unwetter bislang nicht.

Erneut schwere Unwetter in Spanien: „Sintflutartige“ Regenfälle drohen

Erstmeldung vom 3. September: Madrid – Nach der Hitzewelle über Südeuropa im Juli, ziehen nun schwere Unwetter über Spanien. Auf der Ferieninsel Mallorca wurden sogar Kinder auf Luftmatratzen weggeweht. Ein Ende scheint vorerst nicht in Sicht. Wie der spanische Wetterdienst Aemet berichtete, wurden nun im Norden Spaniens rund um Valencia starke Regenfälle verzeichnet.

Unwetter in Spanien: Zwei Männer von Regen überrascht – beide tot

In Pamplona, die Hauptstadt der Provinz Navarra, seien innerhalb eines Tages mehr als 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen – fast dreimal so viel wie im ganzen September. Wie Tagesschau berichtete, fluteten die Wassermassen vielerorts Straßen und Keller. Zwei Männer seien beim Canyonig in den Pyrenäen von dem Starkregen überrascht worden und ertrunken.

Spanien, Pamplona: Menschen überqueren bei starkem Regen eine überschwemmte Straße. Die Behörden haben für die nächsten Tage landesweit außergewöhnlich heftige Regenfälle angekündigt. © Alvaro Barrientos/dpa

Laut wetter.de bildeten sich am Samstag (2. September) schwere Gewitter. Auch am Sonntag (3. September) drohen entlang der spanischen Mittelmeerküste Unwetter mit Hagel und Sturmböen. Wie der Wetterdienst mitteilte, gelte für einige Regionen die höchste Alarmstufe Rot.

Schwere Unwetter in Spanien: Regen in „sintflutartiger Intensität“

Es werden Niederschläge mit „sintflutartiger Intensität“ erwartet. Bis zu 120 Liter pro Quadratmeter werden innerhalb von zwölf Stunden erwartet. Betroffen seien demnach die Regionen Kastilien-La Mancha und Andalusien sowie rund um die Hauptstadt Madrid. Erst am Montag (4. September) soll sich das Wetter wieder allmählich beruhigen.

Von schweren Überschwemmungen in Spanien berichtete auch der schottische Meteorologe Scott Duncan. Schwere Stürme suchten die iberische Halbinsel heim. Der Wetter-Experte veröffentlichte Videoaufnahmen von einem Campingplatz in der nordöstlichen Hafenstadt Tarragona. Wassermassen fluteten einen ganzen Küstenabschnitt.

Ein Eurowings-Flugzeug geriet auf dem Weg nach Ibiza kürzlich in ein schweres Unwetter. Ein Passagier schrieb sogar einen Abschiedsbrief. Während Spanien angesichts der Unwetter in Alarmbereitschaft versetzt ist, dreht der Sommer in Deutschland nochmal richtig auf. Eine „Omega-Wetterlage“ soll für sommerliche Temperaturen sorgen. (kas/dpa)