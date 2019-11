Zwei Tote nach schweren Unwettern in Südfrankreich

Wetter-Chaos

Schwere Unwetter haben in Frankreich gewütet. Starke Regenfälle und Stürme haben im Süden und Osten des Landes für Chaos gesorgt. Zwei Leichen wurden entdeckt.

Nach heftigen Unwettern und Überschwemmungen in Frankreich sind am Sonntag zwei Leichen geborgen worden.

Im Südosten Frankreich hatte es in den vergangenen Tagen heftige geregnet.

In einigen Regionen mussten Bewohner ihre Häuser verlassen.

Nizza - Bei Unwettern und Überschwemmungen in Südfrankreich sind nach Medienberichten mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Leiche sei in einem Auto in dem Ort Cabasse südwestlich von Draguignan im Département Var gefunden worden, berichteten der französische Nachrichtensender Franceinfo und andere Medien am Sonntag unter Berufung auf die örtliche Präfektur. Die andere Leiche wurde in dem Ort in Le Muy nordwestlich der Küstenstadt Fréjus entdeckt. In dem Ort war zuvor ein Mann nach dem Kentern eines Rettungsboots als vermisst gemeldet worden.

Two missing, hundreds of homes flooded as rains hit Cote d'Azur#France pic.twitter.com/gaIh8qS7ld — Ruptly (@Ruptly) November 24, 2019

Unwetter in Frankreich: Menschen ohne Strom

Innenminister Christophe Castaner wurde am Nachmittag in der Region erwartet, die gegen Überschwemmungen kämpft. Rund 4500 Haushalte waren zwischenzeitlich von der Stromversorgung abgeschnitten. Zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon blieb der Zugverkehr unterbrochen, berichtete der Sender.

Heftige Schnee- und Regenfälle hatten erst vor kurzem in Österreich für Ausnahmezustände gesorgt. Besonders Kärnten und Tirol hatten die Unwetter schwer getroffen. Tagelang waren Orte von der Außenwelt abgeschnitten.

dpa/ml

Rubriklistenbild: © AFP / VALERY HACHE