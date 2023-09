Invasion nach Unwetter: Beim Burning Man kriechen dreiäugige Kreaturen aus dem Schlamm

Von: Josefin Schröder

Tagelang mussten Besucher des Burning-Man-Festivals im Matsch-Chaos in der Wüste ausharren. Nun verwandeln winzige, dreiäugige Tiere das Gelände in einen Tümpel.

Black Rock Desert – Auf dem Gelände des Burning-Man-Festivals im US-Bundesstaat Nevada herrscht immer noch großes Chaos. Ein Unwetter hatte die Zeltstadt Black Rock City getroffen und alles im Schlamm versinken lassen. Neben Matsch, unpassierbaren Wegen, überlaufenden Toiletten und Wassermangel müssen Besucher nun noch mit einem ganz anderen Problem fertig werden: aus dem Boden kriechen kleine Krebstiere.

Nach Unwetter: Regen beschert Burning-Man-Festival eine Invasion von Krebsen

Sogenannte „Fairy Shrimps“, auf Deutsch Kiemenfüßer oder Feenkrebse genannt, entdeckten Festivalgänger jüngst auf dem Gelände und berichteten davon auf X, ehemals Twitter. Ein Nutzer schreibt dazu: „Die Menschen in Burning Man müssen sich also nicht nur mit Ebola und saurem Schlamm auseinandersetzen, sondern auch mit den Feenkrebsen, die schlüpfen, wenn Black Rock City nass wird“. Auf den Bildern sieht man, wie matschige Hände die winzigen, durchsichtigen Tiere halten. Ein weiterer Besucher witzelt: „Fairy shrimps – lecker, besser als bei McCormick & Schmick‘s.“ McCormick & Schmick‘s ist eine amerikanische Restaurantkette für Meeresfrüchte.

Besucher des Burning-Man-Festivals berichten von Feenkrebsen, die auf dem überschwemmten Gelände in der Wüste schlüpfen. © Montage: David Crane/dpa/Screenshot/X

Laut Spektrum der Wissenschaft kommen die kleinen, beinlosen und dreiäugigen Krebse in Salzseen, Salinen oder Schmelztümpeln vor. Sie leben in Eiern im Boden, bis sie zum Beispiel durch Überschwemmungen an die Oberfläche gespült werden und dort schlüpfen. So der Fall in Nevada, wo sich der Wüstenboden durch den Starkregen in dicken, lehmartigen Schlamm verwandelt hatte. In Deutschland erlebten Besucher des Wacken-Festivals Anfang August ein ähnliches schlammiges Wetter-Chaos. (jos)