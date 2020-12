Unwetter-Alarm in den Alpen: Tausende ohne Strom - Landstriche überschwemmt - nächste Schneewalze steht bevor

Chaos in Österreich und Italien

Die Wetterlage in den Alpen ist nach den „stärksten Schneefällen seit Jahren“ weiter kritisch. Einige Orte sind noch immer ohne Strom oder von der Außenwelt abgeschnitten. Und schon droht die nächste Schneewalze.

In den Alpen ist die Wetterlage nach den starken Schneefällen weiter kritisch.

Tausende Menschen sind ohne Strom, ganze Landstriche überschwemmt. Es herrscht hohe Lawinengefahr.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Tirol/Bozen - Meterhohe Schneemassen, Lawinengefahr und von der Außenwelt abgeschnittene Ortschaften: Die Wetterlage* in den Alpen bleibt kritisch. Heftige Schneefälle hatten am Wochenende in Teilen Österreichs, Italien und der Schweiz für Ausnahmezustände gesorgt und sogar Todesopfer* gefordert. Entspannung ist noch nicht in Sicht.

Unwetter-Alarm in den Alpen: Nächste Schneewalze kommt in Österreich - bis zu einem Meter Neuschnee

Noch ist die Unwetter-Lage* in den Alpen nicht überstanden. Auch am Dienstag und Mittwoch soll es der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zufolge erneut zu teils ergiebigen Regen- und Schneefällen kommen. Entlang sowie südlich des Alpenhauptkammes werden die Schneefälle demnach spätestens am Dienstagabend wieder intensiv.

„Am Dienstag und am Mittwoch bringt das nächste Italien-Tief in Oberkärnten und in Osttirol wieder verbreitet Schneefall bis in die Täler. Dabei kommen nochmals um die 50 Zentimeter Neuschnee dazu, vereinzelt auch um die 100, zum Beispiel im Lesachtal“, wird Gerhard Hohenwarter von der ZAMG vom österreichischen Wetterportal wetter.at zitiert.

Ähnlich sind die Prognosen für Südtirol: Auch hier soll es vor allem am Dienstag erneut zu Schneefällen kommen, so die Prognose von Meteorologen im Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung. Erst zum Ende der Woche beruhigt sich das Wetter in den Alpenregionen und die Schneefälle klingen ab.

Die noch zu erwartenden Niederschlagsmengen bis Mittwochfrüh. Nicht mehr so extrem, aber nach wie vor fällt am meisten im Südstau Ulten-Passeiertal und im Sextner Raum. Halber Meter Neuschnee möglich. Im Laufe des Mittwochs stellt sich schlussendlich eine Wetterbesserung ein. pic.twitter.com/0KKCrfJKgc — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) December 7, 2020

Wetter-Chaos in den Alpen: Tausende Haushalte in Österreich ohne Strom

Das österreichische Lesachtal stellte bereits am Wochenende mit 190 Litern in 24 Stunden einen neuen Niederschlagsrekord auf. Die Gemeinde in Kärnten wurde komplett von der Außenwelt abgeschnitten, auch der Strom war ausgefallen. In Österreich hatten einige Wetterstationen in Oberkärnten und Osttirol von Freitag bis Sonntag binnen drei Tagen soviel Niederschlag wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet.

Schneemassen in Südtirol: Feuerwehr muss Trinkwasser liefern

Auch in Südtirol (Italien) waren am Montagabend 4200 Haushalte noch immer ohne Stromversorgung. In der Gemeinde Laas im Vinschgau waren am Montag wegen einer beschädigten Leitung zudem rund 2000 Menschen ohne Trinkwasser. Inzwischen wurde eine provisorische Lösung umgesetzt: Die Berufsfeuerwehr hatte einen Trinkwassertank mit 11.000 Litern in die benachbarte Gemeinde Tschengls gebracht: Über eine 700-Meter-lange Pumpstrecke wird das Trinkwasser nun verteilt.

#EINSATZINFO: 08.12.20 - Nach einer Verschnaufpause geht es heute in den verschiedenen Ortschaften wieder mit den Aufräumarbeiten weiter 💪 🚒 #freiwilligefeuerwehr #südtirol #unserefreizeitfürihresicherheit pic.twitter.com/fWvq7Z3xTp — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) December 8, 2020

Wetter-Chaos in Italien: Überschwemmungen bei Modena

Von den Unwettern waren am Wochenende vor allem auch die Regionen im Norden und Nordosten Italiens stark betroffen. In den Regionen Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Emilia Romagna, Kampanien und Sizilien zählte die Feuerwehr Tausende Einsätze. In der Gegend um Modena hatten starke Regenfälle zu Hochwasser und Überflutungen ganzer Landstriche geführt. Die Feuerwehr musste Menschen mit Schlauchbooten aus ihren Häusern befreien. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Venetiens Regionalpräsident, Luca Zaia, sprach von Schäden in der nordöstlichen Region bis 500 Millionen Euro. Der Zivilschutzbehörde zufolge galt am Dienstag für die Regionen im Nordosten Italiens sowie um Rom und südlich davon die höchste Wetterwarnstufe Rot.

Der Eisenbahnverkehr ist nach Angaben der Agentur für Bevölkerungsschutz am Dienstagmorgen noch größtenteils beeinträchtigt. Die Vischgerbahn fährt zwar größtenteils wieder, doch die Brennerbahnlinie bleibt wegen der Mure beim Virgl in Bozen noch immer gesperrt. Auch die Pustertalbahn steht voraussichtlich noch bis Donnerstag (10. Dezember) still. Die Brennerautobahn bei Sterzing wurde zwar wieder für den Verkehr freigegeben, Teile der Brenner-Bundesstraße (B182) bleiben jedoch zunächst auf Tiroler und Südtiroler Seite gesperrt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Dennoch scheint sich die Lage vorerst zu beruhigen. „Die Lage bewegt sich ins Positive“, sagt Rudolf Pollinger, der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz.

Alarmstufe rot in den Alpen - Lawinengefahr weiter hoch

+ Noch immer ist die Lawinengefahr in den Alpen hoch. © Screenshot Lawinen-Report Amt der Tiroler Landesregierung

Die Lawinengefahr bleibt in weiten Teilen der Alpen hoch. In Osttirol galt am Montag die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier.

Auch weiterhin sei die Gefahr von sehr großen Lawinen an steilen Grashängen zu erwarten, so die Behörden . Die Lawinengefahr bleibt mit der vorletzten Stufe auch in den größten Teilen Südtirols hoch. (va) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © obs/WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH/dpa