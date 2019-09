Unheimliche Aufnahmen zeigen: Leichen bewegen sich noch ein Jahr nach dem Tod 

Erkenntnis auf „Body Farm“

Unheimliche Erkenntnisse veröffentlichten australische Wissenschaftler nun: Leichen bewegen sich auch noch ein Jahr nach dem Tod.

Cairns/Australien - Es ist eine unheimliche Vorstellung, die nun jedoch durch australische Wissenschaftler tatsächlich bestätigt wurde. Wie Forscher nun im Fachmagazin „Forensic Science International: Synergy“ nämlich veröffentlichten, können sich Leichen tatsächlich auch bis zu 17 Monate nach dem Tod weiter bewegen.

Wie die Wissenschaftler dabei erklären, sei der Umfang der Bewegungen jedoch gering. Alyson Wilson, eine der Autorinnen der Studie, schildert dabei, dass die sichtbaren Bewegungen der Leichen auf den Prozess der Verwesung zurückgehen „während der Körper mumifiziert und die Bänder austrocknen“. Innerhalb des Prozesses bewegen sich die Leichen dann minimal, doch immerhin bis zu 17 Monate nach dem Tod.

Leichen bewegen sich: Forscher machen unglaubliche Entdeckung

Diese unheimliche Entdeckung machten die Wissenschaftler mithilfe einer Zeitrafferkamera. Über 17 Monate dokumentierte Wilson die Aufnahmen der Leichen, betrachtete täglich die Fotos von 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr 15 Uhr und 17 Uhr. Dabei wurden dann die minimalen Bewegungen der Leichen sichtbar. Während die Arme einer Leiche zu Beginn der Dokumentation beispielsweise noch eng am Körper lagen, hatten sie am Ende des Experiments einen deutlich größeren Abstand zum Körper.

Body Farm: Zeitrafferkamera zeigen Leichenbewegungen

Das Experiment, durchgeführt auf einer sogenannten „Body Farm“ in der Nähe von Sydney, wurde dabei an rund 70 toten Menschen durchgeführt. Auf dem streng abgeriegelten Gelände können Leichen über längere Zeit beobachtet werden. Wie Wilson in dem Fachmagazin weiter erklärt, sollen die nun gewonnenen Erkenntnisse in Zukunft für Kriminalisten und Pathologen bei der Aufklärung von Verbrechen dienen. Beispielsweise um den Todeszeitpunkt von Leichen konkreter feststellen zu können.

