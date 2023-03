Ungemütliches Wetter in den nächsten Tagen

Teilen

Die Wasseroberfläche eines kleinen Sees in Kiel ist angefroren. © Frank Molter/dpa

Der Frühling lässt weiter auf sich warten. Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt es in Deutschland kühl und regnerisch.

Offenbach - Regen, Schnee und Sturm machen den Rest der Woche ziemlich ungemütlich. „In den nächsten Tagen lädt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands nicht gerade zu langen Spaziergängen oder Ausflügen ein“, sagte Meteorologin Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Offenbach.

Am Donnerstag lässt der stürmische Wind in der Südhälfte vorübergehend etwas nach. Aber immer wieder ziehen Schauer durch, und im Norden kann zeitweise noch mal etwas Schnee fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad, im Süden können bis zu 15 Grad erreicht werden.

„Auch am Freitag geht es eher durchwachsen weiter“, sagte die Meteorologin vorher. Es regnet viel, im äußersten Norden und im Alpenraum ist auch Schnee möglich, im Süden wird es wieder stürmischer. Die Temperaturen verändern sich kaum. dpa