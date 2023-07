Tragischer Verkehrsunfall auf Mallorca: 36-jährige Deutsche totgefahren – Fahrer flüchtet

Schwerer Verkehrsunfall

Nationalpolizei im Einsatz nach tödlichem Verkehrsunfall auf Mallorca. (Symbolfoto)

Tödlicher Unfall in Palma de Mallorca: Eine 36-jährige Deutsche erliegt ihren Verletzungen nach einem schweren Verkehrsunfall. Ihr Lebensgefährte soll nach ihr gesucht haben.

Mallorca – In den frühen Sonntagmorgenstunden des 16. Juli ist eine deutsche Frau in der Nähe der Uferpromenade von Palma de Mallorca überfahren worden. Jegliche Rettungsversuche kamen den lokalen Berichten zufolge zu spät.

36-jährige Deutsche stirbt – Fahrer flüchtet nach schwerem Verkehrsunfall auf Mallorca

Nicht nur die aktuelle Hitzewelle in Südeuropa, auch eine Gruppenvergewaltigung deutscher Urlauber erschüttern derzeit das beliebte Ferienziel Mallorca. Nun reiht sich mit dem Unfalltod einer 36-jährigen Deutschen ein weiterer tragischer Vorfall auf der Baleareninsel ein. Was war passiert? An einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg vor dem Kongresszentrum von Palma überrollte ein BMW-Fahrer die Frau, wie die Guardia Civil auf Anfrage der Mallorca Zeitung bestätigte.

Unfallort: Paseo Marítimo, Palma de Mallorca

Paseo Marítimo, Palma de Mallorca Unfallzeit: 2.55 Uhr

2.55 Uhr Opfer: 36-jährige Deutsche

36-jährige Deutsche Täter: bereits identifiziert, aber flüchtig; genauere Informationen noch nicht bekannt

Das Opfer soll 30 Meter in die Luft geschleudert worden sein. Die Deutsche überlebte den schweren Aufprall trotz Wiederbelebungsmaßnahmen der zügig eingetroffenen Nationalpolizei nicht. Ob der Fahrer alkoholisiert war oder andere Faktoren auf den Unfall einwirkten, ist noch unbekannt.

Fahrer fuhr Deutsche tot – Lebensgefährte wurde am Unfallort informiert

Laut dem Nachrichtendienst Crónica Balear habe der Lebensgefährte das Verschwinden seiner Frau bemerkt und sich auf die Suche begeben. Er ist auf die Beamten getroffen und sei von diesen über den Tod seiner Frau in Kenntnis gesetzt geworden. Die Rettungskräfte hätten daraufhin eine psychologische Betreuung für den Deutschen organisiert. Die herbeigeeilte Psychologin begleitete ihn zurück zu seinem gemieteten Apartment.

Über den Täter sind zum aktuellen Zeitpunkt nur wenige Informationen bekannt. Aufgrund der Überwachungskameras am Palast soll er allerdings bereits identifiziert worden sein. Augenzeugen sollen gesehen haben, wie der Autofahrer nach dem Unfall zunächst zweimal gehalten und schließlich doch geflüchtet sei, berichtet Crónica Balear. Das spanische Nachrichten-Portal Ultima Hora schrieb von einem „leistungsstarken BMW“, der die Frau erfasst haben soll.