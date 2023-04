Unbekannte schießen Mann in Dönerladen auf Reeperbahn nieder

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Eine Gruppe Männer hat in Hamburg auf einen 31-Jährigen geschossen. (Archivbild) © Carsten Rehder/dpa

In einem Dönerladen fällt ein Schuss. Er trifft einen 31-Jährigen in den Bauch. Was sind die Hintergründe der Tat auf der Hamburger Reeperbahn?

Hamburg - In einem Dönerladen auf der Hamburger Reeperbahn ist auf einen 31 Jahre alten Mann geschossen worden. Das Opfer sei in der Nacht zu Dienstag von dem Schuss in den Bauch getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher in Hamburg. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zuvor mehrere, noch unbekannte Männer in den Schnellimbiss gekommen, in dem der 31-Jährige bereits saß. Dort sei es dann zum Streit und zu körperlichen Übergriffen gekommen. Schließlich habe einer der Angreifer auf den Mann geschossen.

Im Anschluss seien die Männer in ein augenscheinlich wartendes, dunkles Auto gestiegen und weggefahren. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Am Dienstagnachmittag war sein Gesundheitszustand wieder stabil. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die Suche nach den Männern mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen, Einsatzkräften der Bereitschafts- und Bundespolizei sowie einem Diensthundeführer blieb zunächst erfolglos. dpa