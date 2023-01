„Alles wurde dunkel“: US-Reporter verliert Bein und Füße im Ukraine-Krieg - Jetzt meldet er sich im TV

Auch Auge und Hand zerstört

+ © Screenshot Fox News Benjamin Hall wurde bei einem Angriff in der Ukraine schwer verletzt. © Screenshot Fox News

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Julia Volkenand schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei einem Angriff in der Ukraine verlor der amerikanische Kriegsreporter Benjamin Hall ein Bein und beide Füße. Jetzt meldete er sich im Live-TV zurück und berichtete vom schlimmsten Tag seines Lebens.

New York City/ Ukraine - Sein Einsatz im Ukraine-Krieg kam Berichterstatter Bejamin Hall teuer zu stehen. Der „Fox News“ Reporter war dort wie viele seiner Kollegen im Einsatz, um über die Gräuel des Krieges zu berichten. Während eines Angriffes durch die russische Streitmacht im März 2022 wurde er in der Nähe von Kiew schwer verletzt, verlor ein Bein, beide Füße, die Funktion in einer Hand und das Sehvermögen in einem Auge - er kam gerade nochmal mit dem Leben davon.

Das Fahrzeug, in dem mehrere Journalisten unterwegs waren, geriet bei Horenka unter russischen Beschuss. Zwei seiner Kollegen hatten weniger Glück. Photojournalist Pierre Zakrzewski (55) und Oleksandra Kuvschynove (24) verloren ihr Leben. Zakrzewski sei ein Freund von Hall gewesen und habe ihm das Leben bei dem Angriff gerettet, berichtet die New York Post. „Wir beide lagen 40 Minuten lang neben dem Auto und redeten, dann starb er“, so Hall. Der überlebende Reporter wurde von einer Spezialeinheit und der Organisation „Save our Allies“ aus dem Ukraine-Krieg evakuiert und nach Texas gebracht, wo er mehrere Operationen und Behandlungen über sich ergehen lassen musste, berichtet merkur.de.

Nach Angriff in der Ukraine: Reporter zum ersten Mal im Live-TV

Ein Jahr lang blieb es danach still um Benjamin Hall: Keine Auftritte, keine Posts auf den sozialen Medien, nichts. Der Heilungsprozess überschattete alles. Am Donnerstag (26. Januar) meldete der Reporter sich zum ersten Mal seit dem Angriff. In der Live-Sendung „Fox & Friends“ des konservativen Nachrichtensenders Fox News, ließ er sich zuschalten, um Zuschauer an seiner dramatischen Geschichte teilhaben zu lassen. „Ich habe ein Bein, keine Füße, sehe nur auf einem Auge und habe eine funktionierende Hand. Ich war komplett verbrannt und ich fühle mich trotzdem stärker und zuversichtlicher, als je zuvor“, erzählte der aus London zugeschaltete Hall.

Reporter verliert Bein und Füße in Ukraine

Die wichtigste Lektion, die er aus dem schrecklichen Unglück gelernt habe, sei, dass immer positives auf schwere Zeiten folge. „Wenn man hart arbeitet [...] kommt man da an, wo man hin will“, betonte er.

Für seine drei Töchter sei er besonders dankbar, erklärte Hall im Gespräch. Mehrere Bomben seien direkt neben seinem Auto eingeschlagen. Als die zweite Bombe fiel, „wurde alles dunkel“, erinnert sich Hall in dem Beitrag. Eine Vision seiner Töchter habe ihn zurückgebracht. Diese habe er gehabt, während er sich im Fahrzeug zurück zu Bewusstsein kämpfte. „Papa, du musst aus dem Auto raus“, habe er ihre Stimmen sagen hören, erinnert er sich. „Ich erinnere mich daran, dass ich da mitten im Nirgendwo lag und dachte ‚ich komme wieder heim, egal wie. Wenn ich hier rauskriechen muss, mache ich das‘“, erzählt er weiter. Auch sein Buch „Saved: A War Reporter‘s Mission to make it Home“ sei von dieser Motivation inspiriert.