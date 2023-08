„Es war unsere einzige Bitte“: Urlauber landen im Familienressort und wettern gegen Türkei-Hotel

Von: Victoria Krumbeck

Es sollte ein entspannter Türkei-Urlaub werden, ganz ohne Kinder. Ein Paar aus Wien landetet jedoch in einem Familienressort und beschwerte sich.

Wien – Ein sogenanntes „Adults-only-Hotel“ verspricht genau eines: keine Kinder, nur Erwachsene. Familien können damit nicht viel anfangen. Kinderlose Paare, Singles oder einfach nur Menschen, die sich nach Ruhe sehnen, schon eher. So ging es auch einem Paar aus Wien, das bei einer Restplatzbörse eine Reise in das beliebte Urlaubsland Türkei buchte. Die einzige Bedingung war dabei, in einem Hotel nur für Erwachsenen unterzukommen. Am Urlaubsort eingetroffen musste das Paar feststellen, dass nicht nur Erwachsenen in dem Hotel waren.

Türkei-Urlaub: Paar will Adults-only-Hotel und landet bei „weinenden Babys“

„Wir waren sehr deutlich, dass wir in ein Adults-only-Hotel wollen, wo es keine Kinder gibt“, erzählte die 22-jährige Urlauberin heute.at. Sie liebe zwar Kinder, „aber, solange ich selber keine habe, will ich im Urlaub einfach nur entspannen.“ Für 1.929 Euro buchte das Paar in einem Reisebüro den siebentägigen Türkei-Urlaub, all-inclusive. Doch leider gab es für Frau und ihren 23-jährigen Freund einen Haken: „Seit wir hier sind, wecken uns weinende Babys – immer und überall schreien die Kleinen“

Anstatt in dem gewünschten Adults-only-Hotel unterzukommen, landetet ein Paar in ihrem Türkeiurlaub in einem Familienressort. (Symbolbild) © Pond5 Images/Zoonar/IMAGO

Das Paar beschwerte sich und dachte sogar daran, den Urlaub vorzeitig abzubrechen. Das Reisebüro behauptete, dass der Wunsch nach einem kinderfreien Urlaub, also einem Adults-only-Hotel noch nie in der Filiale geäußert wurde. Es handle sich um ein „Missverständnis“. Gewünscht hatte sich das Paar bei der Beratung das „White City Beach“-Hotel.

Türkei-Urlaub: Reisebüro rechtfertigt sich – Frau hätte Fehler sehen müssen

„Die Beratung fand via Tablet statt. Die Kundin konnte somit die Hotelfotos vom angebotenen ‚White City Resort‘ sehen und die Hotelbeschreibung durchlesen“, sagte die Restplatzbörse heute.at. In der Hotelbeschreibung hätte die Frau sehen können, dass Einrichtungen speziell für Kinder aufgleistet wurden. „Der Hotelname und die Hotelfotos, auf denen Kinderrutschen und Kinder abgebildet sind, unterscheiden sich deutlich vom ‚White City Beach - Erwachsenenhotel ab 16 Jahren‘“, erklärte die Restplatzbörse in ihrer Stellungnahme.

Das Reisebüro findet, dass ihr dabei der Fehler hätte auffallen müssen. Denn das von ihr gewünschte Hotel heißt „White City Beach“, das vorgeschlagene Hotel des Reisebüros „White City Resort“. Dennoch wurde dem Paar ein Gutschein über 100 Euro angeboten. Doch ganz so glücklich sind die beiden nicht, denn schließlich waren keine Kinder die einzige Bedingung, zitiert heute.at das Paar. Trotz der Vollverpflegung hätte das Paar viel Zeit außerhalb der Hotelanlage verbracht, um wenigstens etwas Ruhe zu bekommen.

