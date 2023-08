„Barbarische Tat“ entsetzt Italien: Frau stirbt nach Prügel-Attacke in Park – Täter war aktenkundig

Von: Carolin Gehrmann

Ein Gang durch einen Park endete für eine 61-Jährige in Italien tödlich. Laut Staatsanwaltschaft eine „Tragödie mit Ankündigung“, denn der mutmaßliche Täter ist den Behörden nicht unbekannt.

Rovereto – Zu einem dramatischen Vorfall kam es am Samstag, dem 5. August, gegen 22.30 Uhr in der norditalienischen Kleinstadt Rovereto. Eine 61-jährige Frau starb, mutmaßlich in Folge eines Gewaltverbrechens, das sich in einem zentral gelegenen Park zugetragen haben soll. Der Ort mit dem historischen Stadtkern befindet sich südlich von Trient, nicht weit vom auch bei Touristen beliebten Gardasee gelegen.

Medienberichten zufolge durchquerte die Frau am Abend den Nikolajewka-Park, als sie offenbar von einem 40-jährigen Mann angegriffen wurde. Anwohner eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses wurden durch laute Schreie auf das gewaltsame Geschehen aufmerksam.

Frau in Italien getötet – In einem Park schlug der Täter zu

Sie gaben an, beobachtet zu haben, dass das Opfer auf dem Boden lag und der mutmaßliche Täter mehr als einmal auf sie einschlug. Die Anwohner verständigten daraufhin die örtlichen Sicherheitsbehörden, wie der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Rai berichtet.

Die getötete Iris S. soll sich zum Tatzeitpunkt auf dem Heimweg befunden haben, nachdem sie zuvor ihre Mutter in einem anderen Stadtviertel besucht hatte. Bei ihrem Weg durch den Park kam es zu der Tragödie, die derzeit ganz Italien entsetzt.

Mutmaßlicher Täter flieht nach tödlicher Prügel-Attacke, wird aber kurz darauf geschnappt

Die nach der Tat schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie allerdings wenig später aufgrund ihrer Verletzungen verstarb. Der mutmaßliche Täter floh vom Tatort, wurde aber nur kurze Zeit später von den Carabinieri gefasst.

Der 40-jährige Mann ohne festen Wohnsitz ist für die Polizei kein Unbekannter. Er soll der Nachrichtenagentur Ansa zufolge bereits früher auffällig geworden sein. Die zuständige Staatsanwältin Viviana del Tedesco sagte im Fernsehsender Rai daher auch, dass es sich bei der Tat um eine „Tragödie mit Ankündigung“ gehandelt habe.

Nach dem Tod einer Frau in Italien: Täter war bereits polizeibekannt

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Rovereto haben jetzt die Ermittlungen gegen den noch am selben Abend inhaftierten Mann aufgenommen. Gegen ihn stehen schwere Vorwürfe wie versuchte Vergewaltigung oder sogar Mord im Raum. Die genauen Tatumstände müssen zunächst jedoch gründlich untersucht werden. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Sowohl der Bürgermeister von Rovereto, Francesco Valduga, als auch der italienische Innenminister, Matteo Piantedosi, sprachen der Familie des Opfers ihr Beileid aus und forderten eine schnelle Aufklärung der „barbarischen Tat“, wie Piantedosi die Vorgänge in einer ersten Reaktion bezeichnete.

Die Polizei in Italien ermittelt im Fall der getöteten 61-jährigen Frau in Norditalien. Sie wurde in einem Park angegriffen. (Symbolbild) © Daniel Scharinger/IMAGO

In einem Supermarkt in Mailand, ebenfalls in Norditalien, kam es vor einiger Zeit zu einer Messerattacke – ein Mann hatte wahllos mehrere Passanten angegriffen. Auch eine weitere schlimme Gewalttat sorgte für Aufsehen – diesmal war der Schauplatz allerdings Rom. In einer Bar wurden Schüsse abgefeuert. Drei Frauen starben dabei, darunter auch eine Freundin der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.