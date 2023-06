Plötzlich bricht Rammstein-Sänger Till Lindemann die Stimme weg

Von: Jana Stäbener

Bei den ersten Deutschland-Auftritten ihrer aktuellen Tournee zeigten sich Sänger Till Lindemann und die anderen Bandmitglieder beinahe wie immer. Aber nur fast.

Beim Rammstein-Konzert in München trat die Band auf, als sei nichts gewesen: Vor Zehntausenden Zuschauer:innen hat die Rockband am Mittwoch, 7. Juni 2023, das erste Deutschland-Konzert ihrer aktuellen Europatournee gespielt. Danach folgten drei weitere Auftritte im Münchner Olympiastadion. Dieses Mal ohne Gäste in der „Row Zero“ und ohne das Lied „P*ssy“. Doch wie Fan-Videos zeigen, war das längst nicht alles.

Beim Rammstein-Konzert in München weinte unter anderem der Schlagzeuger Christoph Schneider? Hat das etwas zu bedeuten? © @imperialmoonboyz TikTok/@max_metal_official Instagram

Rammstein-Konzert in München: Videos zeigen aktuellen Zustand der Band

Im Fall Rammstein äußern sich immer mehr junge Frauen und erzählen von angeblichem Missbrauch oder systematischen Castings für die Row Zero (Bereich direkt vor der Bühne). Frontsänger Till Lindemann wird vorgeworfen, die Frauen Backstage zu sexuellen Handlungen gedrängt und sogar körperlich verletzt zu haben. Auch Drogen seien im Spiel gewesen sein, berichtet eine Influencerin auf YouTube über ihre angebliche Begegnung mit Lindemann.



Rammstein bezog Anfang Juni Stellung zu den Missbrauchsvorwürfen und verwies darauf, nicht „vorverurteilt“ zu werden. Während einige die Band dafür feierten, äußerten andere viel Kritik an Lindemann unter dem Post von Rammstein. Manchen tut das, was angeblich passiert ist, auch „persönlich weh“. Einer von ihnen ist unser Autor. Er war selbst Rammstein-Fan und glaubt, dass Till Lindemann ein düsteres Geheimnis hegt.



Während der vier Rammstein-Auftritten in München offenbarte Lindemann sein „Geheimnis“ jedenfalls nicht. Auf die erhobenen Vorwürfe ging er nicht ein – zumindest nicht direkt. Auf Social Media wimmelt es trotzdem nur so von Spekulationen über den aktuellen Zustand der Band. Hier siehst du fünf Videos vom Münchner Rammstein-Konzert, die zeigen, wie übel es womöglich um die Band steht.

1. Versteckte Wetter-Botschaft

„Wir hatten ein Riesenglück mit dem angekündigten Unwetter. Glaubt mir, das andere wird auch vorbeiziehen“, sagt Rammstein-Frontmann Till Lindemann beim Konzert in München am Donnerstag, 8. Juni 2023. Damit dürfte er auf die Missbrauchsvorwürfe anspielen, interpretieren seine Fans. Andere sehen darin eine Art Hilflosigkeit: „Wowww was ein aussagekräftiges Statement“, kommentiert eine TikTok-Userin.

2. Dicke Luft bei Rammstein?

Darauf spielt jedenfalls die Userin @BlackCrusade mit ihrem Tweet (siehe oben) an. Sie teilt ein Video davon, wie Till Lindemann und Gitarrist Richard Kruspe von der Bühne gehen. Zu sehen ist, wie Lindemann die Hand nach Kruspe ausstreckt. Dieser hebt den Arm und läuft in abwinkender Haltung am Rammstein-Frontmann vorbei. „Gute Stimmung in München auf jeden Fall“, kommentiert die Userin.



Ob das nur auf die normale Anspannung bei einem Konzert oder die Missbrauchsdebatte zurückzuführen ist, bleibt offen. „Wenn der Kruspe abwinkt, dann ist echt Feuer unterm Dach“, spekuliert ein:e Twitter-Nutzer:in. „Da ist Druck im Kessel ohne Bühnenbumsbude und After-After-Show. Unterfickt würde ich sagen, das schlägt dem alten Creepy Clown aufs Gemüt“, kommentiert @FrauAsterisk.

Hier übrigens fünf Tipps, wenn du K.o.-Tropfen in deinem Drink vermutest wie die Frauen bei Rammstein-Konzerten.

3. Beim „Deutschland“-Aufritt bleibt er auf der Bühne

Till Lindemann geht beim Instrumentalteil im Song „Deutschland“ normalerweise immer von der Bühne. Laut Aussagen eines mutmaßlichen Missbrauchsopfers bei der Zeit zieht sich der Sänger in dieser Zeit in einen kleinen Extraraum unter der Bühne zurück, in der er dann Oralsex mit Frauen aus der „Row Zero“ habe. Beim Konzert in München bleibt er sitzen – obwohl Gäste direkt vor der Bühne dieses Mal sowieso nicht erlaubt waren.

4. Stimme bricht bei „Ich will, dass ihr mir vertraut“

Auf TikTok teilt eine Person ein Video von Till Lindemanns „Ich will“-Performance. Dort singt der Rammstein-Frontmann die Zeilen des Songs dieses Mal mit einer ganz anderen Betonung. Die Worte „Ich will, dass ihr mir vertraut, Ich will, dass ihr mir glaubt“ sind beim Auftritt am Mittwoch, 7. Juni 2023, von einem kleinen Stolperer begleitet. Lindemanns Stimme bricht ein wenig.

5. Bittere Tränen vom Rammstein-Schlagzeuger

Der Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider kann die Tränen am Ende des Mittwochabend-Konzerts in München nicht mehr zurückhalten. Als die Fans der Band Beifall klatschen, schlägt er sich die Hände vor das Gesicht, lächelt erst, schaut dann nach oben und verzieht dann das Gesicht – in Trauer oder in Erleichterung. Weinend geht er in die Knie und schaut nach unten, um sein Gesicht ein paar Minuten vor dem Publikum zu verbergen.

