Weißer Hai beißt Taucher den Kopf ab

Von: Sina Alonso Garcia

Vor der Küste Mexikos ereignete sich kürzlich der erste tödliche Hai-Angriff des Jahres 2023. Ein Taucher schwamm gerade in einer Bucht, als er von einem sechs Meter langen Tier enthauptet wurde.

Sonora (Mexiko) - Es klingt wie die Szene aus einem Horrorfilm, ist vor der Küste Mexikos aber Anfang des Jahres traurige Realität geworden: Als Manuel López am 5. Januar in der Tobari-Bucht tauchte, wurde er von einem Weißen Hai geköpft. Laut Medienberichten war der Mitte 50-Jährige gerade in einer Bucht der Sea of Cortez (Golf von Kalifornien) im Bundesstaat Sonora unterwegs, als er von dem mächtigen Tier überwältigt wurde. Nach Angaben örtlicher Fischer waren bereits am Vortag Warnungen an Taucher ausgegeben worden.

Wie ein Augenzeuge berichtet, hätte der sechs Meter lange Hai dem Mann „eindrucksvoll den Kopf abgerissen und ihn in beide Schultern gebissen“. Laut Kontaktpersonen sei López am Tag des Angriffs gegen 11.30 Uhr im offenen Ozean getaucht und habe in einer Tiefe von rund 11 bis 18 Metern nach Weichtieren gesucht. Die Weichtiere, sogenannte Mollusken, erzeugen Geräusche, die Haie anlocken können. Nach Angaben des Portals Tracking Sharks sind Januar und Februar die Monate, in denen die meisten Weißen Haie in dieser Region gesichtet werden.

Tragischer Tod: Taucher entschied sich aus finanziellen Gründen trotz Warnung für den Gang ins Wasser

Trotz der Hai-Warnungen begab sich López an dem Tag des Unglücks ins offene Meer. In Berichten heißt es, er habe sich aus wirtschaftlichen Gründen für den Tauchgang entschieden. So seien Meeresfrüchte derzeit knapp und die Nachfrage entsprechend hoch. López erhoffte sich eine Ausbeute an Muscheln, die seine finanziellen Sorgen lindern sollten.

López benutzte, wie für Taucher in diesem Gebiet üblich, eine oberflächenversorgte Luftquelle. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Tauchausrüstung, jedoch ohne Tauchflaschen. Stattdessen pumpt ein Kompressor die Luft über eine Reihe von Schläuchen, die mit Seilen an den Körper angeschlossen sind, zum Taucher.

Sea of Cortez (Golf von Kalifornien): Vorkommen von Haien Weiße Haie sind in der Sea of Cortez, auch bekannt als Golf von Kalifornien, von Dezember bis Februar am häufigsten anzutreffen, wenn trächtige Haiweibchen in das Gebiet kommen. Die Haie suchen oft nach Seelöwen, die sie wegen ihres hohen Kaloriengehalts fressen.

Laut Tracking Sharks handelte es sich bei dem Angriff auf Manuel López um die erste tödliche Hai-Attacke weltweit in diesem Jahr. Fischereiorganisationen fordern nun von der Regierung, Maßnahmen zur Prävention von weiteren Attacken zu treffen. Sie schlagen vor, Haischutzschilder oder andere Geräte anzuschaffen, die elektrische Impulse aussenden und die Tiere nachweislich abschrecken.

Hai-Angriffe: Menschen stehen eigentlich nicht auf dem Speiseplan der Raubfische

Örtliche Biologen empfehlen Tauchern, keine schwarzen Neoprenanzüge zu tragen, da diese den Träger wie eine Robbe aussehen lassen könnten. Darüber hinaus schlagen sie vor, weiße Streifen auf die Anzüge zu malen, um das Muster der giftigen Korallenschlange nachzubilden. Tatsächlich stehen Menschen eigentlich nicht auf dem Speiseplan der Raubfische. Forscher glauben vielmehr, dass die Tiere Menschen häufig mit Robben verwechseln. Erst im vergangenen Sommer kam es zu einem tragischen Zwischenfall, als zwei Frauen bei Hai-Angriffen in Ägypten getötet wurden. Wer bestimmte Tipps beachtet, kann einen Hai-Angriff aber überleben.