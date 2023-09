Gastro-Beben in Österreich: Großstadt kämpft mit drastischem Preisanstieg

Von: Romina Kunze

Sich nachschenken zu lassen, will in so manchen Lokalen wohlüberlegt sein. Vielerorts sind die Getränkepreise stärker gestiegen als die Inflation in Österreich.

Graz – Zuletzt hatte das Wetter Österreich fest im Griff: starke Regenfälle in weiten Teilen des Landes hatten sich Anfang August zu einer schlimmen Flutkatastrophe entwickelt. Andernorts müssen zum Spätsommer Bergpässe gesperrt werden, weil sich Schneemassen ankündigen. Wer sich angesichts der Wetter-Extreme lieber in die Städte flüchtet, dem dürfte mitunter ebenfalls eine böse Überraschung blühen.

Österreich verspürt Gastro-Beben im Vergleich zum Vorjahr: Bis zu elf Prozent mehr für Getränke

In der Grazer Innenstadt greift nämlich auch eine Welle um sich – und zwar eine, die sich auf den Rechnungen vieler Restaurants und Cafés bemerkbar macht. In einer Marktanalyse hat sich die Arbeiterkammer (AK) Steiermark die Preise für Getränke genauer angesehen. Ihr Fazit: Kaffee, Bier, Wein und Säfte kosten durchschnittlich elf Prozent mehr als noch im Juli 2022.

Bereits im Frühsommer sorgte der Preis für einen Cappuccino in einem Wiener Café für Entsetzen. Nun setzt Graz noch einen obendrauf. „Ein Glas zu viel könnte Ihren Geldbeutel stärker belasten als Sie denken“, warnt Josef Kaufmann von der Marktforschung der Arbeiterkammer Steiermark gegenüber dem österreichischen Magazin kosmo.at. „Die Inflation in diesem Zeitraum betrug sieben Prozent“, verdeutlicht Kaufmann die Preisexplosion in der Grazer Gastronomie.

Graz: Zwischen 10 und 70 Cent mehr für Getränke in österreichischer Großstadt

Die Preiserhöhung der 23 in der Marktstudie untersuchten Lokale bewegt sich zwischen 10 Cent und 70 Cent je Getränk. In einigen Fällen jedoch auch deutlich darüber. Besonders hoch schlug der Preisanstieg für einen naturtrüben Apfelsaft mit Leitungswasser zu Buche: 1,10 Euro wird 2023 mehr von den Kunden verlangt als noch im Vorjahr. Ein Plus von 31,43 Prozent, wie die Arbeitskammer Steiermark errechnet hatte.

Wer in Österreich was trinken gehen möchte, sollte sich zuerst gründlich informieren, wo. Ansonsten kann es teuer werden. Das ergab eine Marktanalyse der Arbeitskammer Steiermark. (Symbolfoto) © Imago

„Wahl des Lokals zahlt sich aus“: Marktanalyse in Graz lässt aufhorchen

Selbst wer den Apfelsaft weglässt und sich nur auf Wasser beschränkt, dürfte oftmals tiefer als erwartet in die Tasche greifen. In zehn der 23 Lokale bekommen Gäste zwar Leitungswasser für lau, in den restlichen wird dafür aber unverhältnismäßig viel verlangt. Am meisten am Grazer Touristenhotspot Franziskanerplatz, wo 0,25 Liter Wasser mit Eiswürfel 1,30 Euro kosten. Zum Vergleich: In Österreich ist es anders als in Deutschland nicht unüblich, Leitungswasser kostenlos zu erhalten.

Ein ausgelassener Abend in der Kneipe will in Graz also wohlüberlegt sein – oder gut geplant. Denn wie hoch die Rechnung ausfällt, ist auch davon abhängig, wo man die Getränke zu sich nimmt. „Die Preisspannen zwischen den teuersten Angeboten und den billigsten sind zum Teil sehr groß. Bei einem längeren Abend in größerer Runde zahlt sich die Wahl eines günstigen Lokals also bestimmt aus“, resümiert der Marktforscher der Arbeiterkammer.

Lokal Bier vom Fass (0,3) - Preis 2022 Bier vom Fass (0,3) - Preis 2023 Café Glockenspiel 3,40 Euro 3,90 Euro Pronto 3,90 Euro 3,90 Euro Sorger 3,60 Euro 3,50 Euro Quelle: AK Steiermark

Im „Café Glockenspiel“ erwartet Kunden beispielsweise nur ein Anstieg bei Bier und Wein, Fruchtsäfte und Wasser kosteten im Vergleich zum Vorjahr gleich viel. Leitungswasser gibt es beim Verzehr weiterer Getränke und Speisen kostenlos dazu. Im „Pronto“ dürfen Kunden derweil bei allen Getränken mit denselben Preisen rechnen, wie noch im Vorjahr 2022. Und im „Sorger“ ist das 0,3-Bier vom Fass sogar günstiger geworden.

Ob das Gastro-Beben in Graz stellvertretend für die Preisexplosionen von Getränken in Österreich anzusehen ist, geht aus der Studie nicht hervor. Wo allerdings Schnitzel schon die 30-Euro-Marke sprengen, da dürften auch Getränke nicht zum Schnäppchenpreis zu erwarten sein. (rku)