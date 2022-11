Total verändert: Die Stars aus „American Pie“ damals und heute

Von: Susanne Kröber

„American Pie“ machte die Darsteller 1999 über Nacht zu Stars. Wir zeigen Ihnen, wie sich die Schauspieler der beliebten Filmreihe inzwischen verändert haben.

Berlin – Als „American Pie“ 1999 in den Kinos anlief und sich rasant zum Überraschungshit entwickelte, bedeutete das für viele der jungen Darsteller den Durchbruch. Doch während einige der „American Pie“-Stars den Erfolg der Teenager-Komödie für sich nutzen konnten, stürzten andere ab und kamen mit dem plötzlichen Ruhm nicht zurecht.

American Pie: Darum geht‘s im ersten Teil der Filmreihe

Die erste Liebe, das erste Mal – die High-School-Komödie „American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen“ traf 1999 einen Nerv beim Kinopublikum. In „American Pie“ schließen die vier Freunde Jim (Jason Biggs), Oz (Chris Klein), Kevin (Thomas Ian Nicholas) und Finch (Eddie Kaye Thomas) einen Pakt: Sie wollen unbedingt ihre Unschuld verlieren, bevor sie mit der High School fertig sind. Während Kevin mit Vicky (Tara Reid) zumindest schon mal eine Freundin vorweisen kann, gestaltet sich die Suche nach der richtigen Partnerin für die anderen Jungs schwierig.

„American Pie“ machte Chris Klein, Eddie Kaye Thomas, Thomas Ian Nicholas und Jason Biggs (von links) 1999 zu Stars. © IMAGO/Allstar

Jim hat ein Auge auf Austauschschülerin Nadia (Shannon Elizabeth) geworfen, ein Video-Date der beiden gerät allerdings zum Fiasko – ebenso wie Jims Stelldichein mit einem warmen Apfelkuchen. Notgedrungen muss er mit Flötistin Michelle (Alyson Hannigan) auf den Abschlussball. Doch die entpuppt sich als Volltreffer. Lacrosse-Spieler Oz will im Schulchor ein Mädchen aufreißen, gerät aber in einen Interessenkonflikt, als er sich dort tatsächlich in Heather (Mena Suvari) verliebt. Finch hingegen steht nach einem peinlichen Vorfall auf der Mädchentoilette der Schule mit leeren Händen da. Doch dann trifft er auf der Abschlussparty auf Stiflers Mum (Jennifer Coolidge) ...

Bildergalerie: So sehen die Stars aus „American Pie“ heute aus

23 Jahre sind vergangen, seitdem „American Pie“ die Kinokassen klingeln ließ. Manche der Hauptdarsteller wie Thomas Ian Nicholas und Eddie Kaye Thomas waren damals gerade mal 19 Jahre alt, ihre Co-Stars auch nur unwesentlich älter. Sehen Sie hier, wie sich die „American Pie“-Schauspieler im Lauf der Jahre verändert haben.

Die Stars aus „American Pie" damals und heute

American Pie: Reihenfolge, Fortsetzung, Sendetermin und Streaming

Bach dem weltweiten Erfolg von „American Pie“ war es wenig verwunderlich, dass die Macher schnell zwei Fortsetzungen hinterherschoben. 2001 kam „American Pie 2“ in die Kinos, mit dabei waren alle Stars aus Teil 1. Im dritten Teil „American Pie – Jetzt wird geheiratet“ mussten die Fans 2003 auf Chris Klein, Mena Suvari, Tara Reid, Natasha Lyonne und Shannon Elizabeth verzichten. Für „American Pie: Das Klassentreffen“ konnten 2012 dann wieder alle Hauptdarsteller gewonnen werden.

Seit 2012 „American Pie: Das Klassentreffen“ erfolgreich in den Kinos lief, gab es immer wieder Spekulationen um eine Fortsetzung der Filmreihe. Zuletzt hatte Vicky-Darstellerin Tara Reid 2021 gegenüber Entertainment Tonight verraten, dass es bereits ein Drehbuch für „American Pie 5“ geben würde – „eines der besten“ der Reihe, so Reid. Sie betonte, Teil fünf würde auf jeden Fall kommen, „ich weiß nur nicht, wann.“

Neben den bisherigen vier Teilen der Original-„American Pie“-Reihe wurden außerdem mehrere Ableger produziert, die allerdings nicht im Kino zu sehen waren. Lediglich Eugene Levy als Jims Vater Noah Levenstein war in allen Direct-to-Video Ablegern dabei.

Originalfilme:

American Pie (1999)

American Pie 2 (2001)

American Pie – Jetzt wird geheiratet (2003)

American Pie: Das Klassentreffen (2012)

American Pie präsentiert: Die nächste Generation (2005)

American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen (2006)

American Pie präsentiert: Die College-Clique (2007)

American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe (2009)

American Pie präsentiert: Jetzt haben die Mädchen das Sagen (2020)

Am 5. November 2022 strahlt RTL2 mit „American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen“ um 20:15 Uhr den ersten Film der Originalreihe aus. Im Anschluss läuft um 22:05 Uhr der Ableger „American Pie präsentiert: Jetzt haben die Mädchen das Sagen“. Kostenlos im Stream ist aktuell nur „American Pie: Das Klassentreffen“ verfügbar, den Film aus dem Jahr 2012 hat Amazon Prime Video im Angebot.