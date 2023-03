Tornado verwüstet Teile der USA – mindestens fünf Tote in Kalifornien

Von: Kilian Bäuml

In Kalifornien kommt es sei Wochen immer wieder zu starken Stürmen. Inzwischen fielen dem Unwetter mindestens fünf Menschen zum Opfer.

San Francisco – Bei heftigen Winterstürmen in Nordkalifornien in den USA sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut der Stadt San Francisco starben am Mittwoch zwei Menschen an Verletzungen, die sie sich während des Extremwetters zugezogen hatten. In Oakland wurde ein Obdachloser tot aus seinem Zelt geborgen, das von einem umgestürzten Baum getroffen wurde, berichtete der San Francisco Chronicle.

Auch im Bezirk Contra Costa führte ein umstürzender Baum zu einen Todesfall. Der Baum stürzte auf ein fahrendes Auto und tötete einen der Insassen, teile die örtliche Feuerwehr mit. In Portola Valley wurde auf diese Weise ebenfalls eine Person in ihrem Fahrzeug getötet. Allein in San Francisco sollen über 700 Bäume umgestürzt oder beschädigt worden sein, teilten die Behörden der Stadt mit.

Kalifornien hat seit Wochen mit Stürmen und Unwettern zu kämpfen. © Gabrielle Lurie/dpa

Tornados verwüsten Kalifornien – Der Bundesstaat hat sonst mit Hitze zu kämpfen

Kalifornien ist weltweit bekannt für Strand und Sonnenschein, regelmäßig herrschen extrem hohe Temperaturen und Hitzewellen in der Region. Seit Jahren kommt es in Kalifornien regelmäßig zu Bränden, die immer größer und intensiver werden. Jetzt gibt es seit Wochen immer wieder teils starke Unwetter.

In Montebello, einer Stadt nahe der Millionenmetropole Los Angeles, tobte am Mittwoch (22. März) ein Tornado. Dabei wurden Dächer von Häusern abgedeckt und Autos herumgewirbelt. „Es war einfach nur Chaos“, sagte ein Geschäftsmann aus der Stadt dem Fernsehsender KTLA. In Videoaufnahmen sind Bilder der Zerstörung zu sehen, sie zeigen beschädigte Industriegebäude und die zerstörte Kanalisation. Darüber hinaus wurde von Straßenschäden, Hochwasser und Erdrutschen berichtet. Zudem hatten Zehntausende Menschen zeitweise keinen Strom.

Tote bei Unwetter in Kalifornien - Regenrekord wahrscheinlich gebrochen

Die Unwetter sorgen auch für deutlich mehr Regen als sonst im US-Bundesstaat fällt. Nach Angaben des Wetterdienstes könnte der Allzeit-Regenrekord für den Bundesstaat fallen. Doch der Regen hat nicht nur Nachteile – nach den Hitzewellen der vergangenen Jahre sind die Wasserspeicher Kaliforniens erstmals wieder gut gefüllt und die Böden gesättigt.

Die USA werden regelmäßig von Stürmen heimgesucht, erst vor ein paar Wochen kam es im Bundesstaat Alabama ebenfalls zu Toten in Folge eines Tornados. (kiba/dpa/AFP)