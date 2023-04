Schwere Unwetter in den USA: Tote und Verletze nach Tornado in Missouri

Teilen

Völlig zerstörte Häuser und entwurzelte Bäume – erneut hat ein Tornado in den USA Menschenleben gefordert.

Washington – Heftige Unwetter haben mehrere US-Bundesstaaten getroffen. Bei einem Tornado in Missouri gab es Tote und Verletzte. Mindestens fünf Menschen sind getötet worden. Das bestätigte der zuständige Sheriff am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung. Die Autobahnpolizei sprach auf Twitter von „Toten und Verletzten“.

Der gewaltige Tornado zog am frühen Mittwochmorgen unter anderem westlich an der Kleinstadt Marble Hill vorbei und richtetet eine großflächige Zerstörung an, wie Luftaufnahmen der Einsatzkräfte zeigen. Die Suche nach Vermissten und Betroffenen dauert den Angaben zufolge noch an. Mindesten 87 Gebäude wurden bei dem Tornado beschädigt, 12 davon sind völlig zerstört, sagte der Gouverneur von Missouri Mike Parson auf einer Pressekonferenz.

USA: Tote und Verletzte nach Tornado in Missouri

Laut dem Nationalen Wetterdienst (NWS) war der Tornado mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h unterwegs, berichtet das Nachrichtenportal ABC.

Mindestens elf weitere Tornados wurden demnach bereits aus Iowa, Illinois und Missouri gemeldet, darunter ein „großer und extrem gefährlicher Tornado“, der am Dienstagabend in der Nähe von Canton, Illinois, berichtet ABC.

Der Wetterdienst hatte zuvor vor Tornados in der Region gewarnt. Am Wochenende waren infolge heftiger Wirbelstürme in mehreren US-Bundesstaaten mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt.

Tote und Verletzte nach Tornado in den USA: Luftaufnahmen zeigen eine Schneise der Verwüstung im US-Bundesstaat Missouri. © Missouri State Highway Patrol/AP/dpa

Medien sprachen von einem seltenen „Monster-Sturmsystem“, das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckte. Fachleute führen die Häufung von Naturkatastrophen in den USA auch auf die Folgen des Klimawandels zurück. Tornados sind schwer vorherzusagen. In den USA kommen sie relativ häufig vor, insbesondere im Zentrum und im Süden des Landes.

Während sich der Sturm weiter nach Osten bewegt, ist für ein riesiges Gebiet Unwetter vorhergesagt – vom Westen von Texas bis zum Westen von New York.

Ein Wintersturm sorgte in den USA vor Weihnachten für Chaos. Flüge fielen aus. Hunderttausende waren ohne Strom. (dpa/ml)