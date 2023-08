Tragisches Unglück am Gardasee: Wissenschaftlerin (27) stürzt tödlich

Von: Martina Lippl

Teilen

Tragischer Unfall in Toscolano Maderno am Gardasee: Eine britische Wissenschaftlerin stirbt bei einem Radunfall. Die Downing Street reagiert betroffen. © imago

Sie war mit dem Fahrrad unterwegs und stirbt vor den Augen ihres Freundes. Die junge Frau war Analytikerin der britischen Regierung in der Downing Street.

Toscolano Maderno – Schreckliches Drama in den Bergen am Gardasee (Italien) – eine prominente britische Wissenschaftlerin ist beim Radfahren im Alter von 27 Jahren verstorben. Der tragische Unfall ereignete sich am Freitagmorgen (11. August) in den Hügeln von Toscolano Maderno. Nach ersten Erkenntnissen war Susannah Lucy Boddie mit ihrem Freund unterwegs, als sich das Unglück ereignete.

Drama am Gardasee: Britische Wissenschaftlerin stirbt nach Fahrrad-Unfall

An einer bestimmten Stelle, auf einem sehr steilen und unebenen Streckenabschnitt, verlor die junge Frau auf ihrem Gravel-Bike (eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike) das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei schlug sie heftig mit dem Kopf auf. Für Susannah Lucy Bodie sei jede Hilfe zu spät gekommen. Rettungskräfte konnten die Britin an Ort und Stelle nur noch für tot erklären.

Wie italienische Medien berichten, trug die 27-Jährige einen Helm. Beide seien erfahrene Radfahrer gewesen, planten eine Dolomiten-Tour, doch den Sturz an der Via Mezzane in Toscolane überlebte sie nicht. Der Freund sei nach dem tödlichen Unfall als Zeuge vernommen und dann mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Tragischer Unfall in Toscolano Maderno am Gardasee: Eine britische Wissenschaftlerin stirbt bei einem Radunfall. Die Downing Street reagiert betroffen. © imago

Der Tod der britischen Touristin in Italien bewegt auch die britische Regierung. Susannah Lucy Boddie arbeitete als Datenwissenschaftlerin in der Downing Street 10, dem offiziellen Sitz des britischen Premierministers in London. Während der Corona-Pandemie hatte sich die Analytikerin für ihren Einsatz bei der Datenauswertung ausgezeichnet.

Britische Wissenschaftlerin stürzt tödlich am Gardasee – Downing Street spricht Beileid aus

Die italienische Lokalzeitung giornalediebrescia.it zitiert einen Sprecher der Downing Street: Susannah „war eine unglaubliche Wissenschaftlerin, eine inspirierende Sportlerin, eine geliebte und bewunderte Kollegin und eine Freundin für uns alle, die wir bei Nummer 10 arbeiten, und ein Teil davon.“ Und weiter hieß es: „Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und allen, die sie geliebt haben.“

Susannah Lucy Bodie arbeitete seit 2019 in der Downing Street und soll letzten Dezember zur Managerin befördert worden sein. Die 27-Jährige war Absolventin der Pharmazie in Cambridge und legte an der Universität einen Master in Systembiologie ab. Wann die Leiche der Britin in ihre Heimat überführt wird, war zunächst noch offen.

Erst vor Kurzem ist ein Urlauber am Gardasee tödlich verunglückt. In einer Klinik in Verona kämpften Ärzte wochenlang um sein Leben – vergeblich. (ml)