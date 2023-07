Praktikanten sollen elektrisches System von Titanic-U-Boot entworfen haben

Von: Martina Lippl

Das „Titan“-U-Boot des Unternehmens OceanGate Expeditions. © OceanGate Expeditions/dpa

OceanGate ignorierte offenbar bei seinem Titanic-Tauchboot Sicherheitsbedenken. Laut Medienberichten sollen Praktikanten das elektrische System „Titan“ entworfen haben.

St. John‘s – Nach der Katastrophe in der Tiefe des Atlantiks sind noch viele Fragen offen. Das Tauchboot „Titan“ von der Firma OceanGate ist auf dem Weg zum legendären Wrack der Titanic implodiert. Fünf Menschen waren an Bord, darunter der CEO von OceanGate Stockton Rush. Der Chef soll Praktikanten beschäftigt haben, um elektrische Systeme für das „Titan“-Tauchboot zu entwerfen. Das berichtet das Magazin The New Yorker.

Expedition des U-Boots Titan Am 18. Juni 2023 (Sonnntag) war die Titan zum Wrack der Titanic aufgebrochen Namen der Insassen Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman, Titanic-Experte Paul-Henry Nargeolet, OceanGate CEO Stockton Rush, britischer Unternehmer Hamish Harding Suche nach vermissten Tauchboot Vier Tage - dann entdeckte ein Tauchrobotor in 3.800 Metern Tiefe Trümmerteile. Kosten Titanic-Expedition pro Passagier 250.000 US-Dollar (etwa 229.000 Euro) Gründung des Unternehmens OceanGate 2009

OceanGate-Chef stellte wohl Praktikanten für „Titan“-Tauchboot ein

Es war nicht der erste Tauchgang des „Titan“-Tauchboot. OceanGate startet seine Titanic-Expeditionen 2021. Die 6,70 Meter lange Tauchkapsel transportierte schon einige Titanic-Touristen in die Tiefe. Sie berichten von einem „improvisierten“ Eindruck, von einem Gaming-Controller zum Steuern. Mit dem Mini-U-Boot soll es bei anderen Expeditionen Probleme gegeben haben, wie Videos zeigen.

Ein ehemaliger OceanGate-Mitarbeiter warnte kurz vor der Katastrophe vor Sicherheitsproblemen und wurde entlassen. Milliardär Stockton Rush hatte laut U-Boot-Pilot Philippe Epelbaum zuvor einfach Glück gehabt.

Der OceanGate CEO setzte offenbar nicht nur auf unkonventionelles Material, wie Karbon-Faser für den Druckkörper, sondern auch auf Praktikanten. Wie das US-Magazin berichtet, sollen Praktikanten der Washington State University (WSU) beschäftigt worden sein, um an der „Titan“ zu arbeiten.

„Das gesamte elektrische System – das war unser Design, wir haben es umgesetzt, und es funktioniert“

„Das gesamte elektrische System – das war unser Design, wir haben es umgesetzt, und es funktioniert“, sagte der ehemalige Praktikant Mark Walsh im Februar 2018 der Hochschulzeitung der Washington State University. „Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und alle unsere Systeme werden auf der Titanic untergehen. Das ist ein großartiges Gefühl!“, so der frisch gebackene College-Absolvent. Demnach wurde Walsh nach seinem abgeschlossenen Studium der Elektrotechnik bei OceanGate fest angestellt. Es sei laut der College-Zeitung unter Berufung auf eigenen Angaben für Monitoren, Tastaturen und Tablets bis hin zum Wi-Fi und Sonar zuständig.

An welchen Teil des elektrischen Systems der „Titan“ Walsh und andere Praktikanten beteiligt waren, wollte Business Insider herausfinden. Eine Stellungnahme von OceanGate stehe jedoch noch aus.

Katastrophe bei Titanic-Tauchgang – Tragödie soll sich nicht noch einmal ereignen

Es ist offenbar ein weiteres Puzzle hinter der schrecklichen Tragödie vom 18. Juni 2023. Nach und nach kommen Details über das Mini-U-Boot für Titanic-Expeditionen ans Licht. OceanGate schmückte sich offenbar mit falschen Federn.

Das Unternehmen warb laut dem The New Yorker mit Partnerschaften der Nasa, Boeing und eben der Washington State University. Diese Behauptungen seien später von Boeing und der Washington State University dementiert worden, sie hätten nicht an dem Titan-Tauchboot mitgearbeitet. Laut Business Insider habe Walsh OceanGate 2019 verlassen und beruft sich dabei auf Informationen eines Netzwerkprofils. Zudem räumte die Universität demnach in einem Bericht der lokalen Tageszeitung The Everett Herald am 22. Juni ein, dass einige Absolventen bei OceanGate gearbeitet hätten und auch ein Absolvent dort arbeiten würde.

Das Titanic-Tauchboot ist am 18. Juni 2023 implodiert. Trümmerteile der „Titan“ sind geborgen worden. Die Beweismittel würden „wichtige Erkenntnisse über die Ursache dieser Tragödie liefern“, erklärte der Leiter der US-Ermittlungen, Jason Neubauer am 29. Juni 2023. Es gebe aber noch viel zu tun, „um die Faktoren zu verstehen, die zu diesem katastrophalen Verlust der Titan“ geführt hätten und dabei helfen sollten, „dass sich so eine Tragödie nicht noch einmal ereignet“. Zuvor zweifelten Experten an der Bergung der Trümmerteile und der menschlichen Überreste. (ml)