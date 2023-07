Emotionales Statement nach Titan-Unglück: Suchteam-Chef spricht unter Tränen von Moment des Fundes

Von: Bettina Menzel

Trümmer des Tauchboots Titan, das vom Meeresboden in der Nähe des Wracks der Titanic geborgen wurde, werden am Pier der kanadischen Küstenwache vom Schiff „Horizon Arctic“ entladen. © picture alliance/dpa/The Canadian Press/AP | Paul Daly

Der Leiter der Suche nach dem U-Boot „Titan“ berichtete bei einer Pressekonferenz am Freitag sichtlich ergriffen über den entscheidenden Moment, als sein Team die Trümmerteile fand.

Buffalo, New York – Nach dem Unglück der „Titan“ und dem Tod der fünf Insassen in den Tiefen des Nordatlantiks kommen immer mehr Details zum Unfall ans Licht – vieles bleibt aber weiterhin unklar. Die von einem Suchteam geborgenen Trümmerteile liefern wichtige Hinweise. Edward Cassano, der Leiter der Tauchboot-Suche, sprach am Freitagabend in einer Pressekonferenz im US-Bundesstaat New York sichtlich ergriffen über den Moment, als sich die Rettungsmission in eine Bergung verwandelte.

Suchteam hoffte, das Tauchboot Titan intakt am Meeresboden aufzufinden

Der Chef des für die Suche nach dem verschollenen Tauchboot verantwortlichen Unternehmens Pelagic Research Services berichtete zunächst im Detail über den zeitlichen Ablauf der Suchaktion. Dann sprach Cassano über den emotionalen Moment, als ihm klar wurde, dass die fünf Insassen nicht mehr lebten. Sein Team habe gehofft, dass das U-Boot auf dem Meeresboden läge und die Besatzung darin sicher sei. „Der Plan war, die Titan zu packen“ und an die Oberfläche zu heben, erklärte der Leiter der Suche weiter.

Kurz nachdem das ferngesteuerte Suchboot Odysseus 6K allerdings am Meeresboden in rund 3800 Metern Tiefe eingetroffen war, entdeckte das Suchteam bereits die ersten Trümmerteile, berichtete Cassano. In diesem Moment sei die Rettungsmission zu einer Bergung geworden. „Ich muss mich entschuldigen [...]. Da sind viele Emotionen“, ergänzte der Geschäftsführer mit Tränen in den Augen. Weitere Details zu den Ursachen des Unfalls wurden zunächst nicht bekannt.

Titan-Unfall: Trümmerteile liefern wichtige Hinweise für Ursachenforschung

Alles deutet bislang darauf hin, dass der Rumpf der „Titan“ dem enormen Wasserdruck nachgab und implodierte. Die geborgenen Trümmerteile könnten den Ermittlern wichtige Informationen geben, etwa wo die Schwachstelle des Rumpfs der „Titan“ gewesen sei, zitierte die Washington Post am Mittwoch Carl Hartsfield von der Nichtregierungsorganisation Woods Hole Oceanographic Institution. „Fotos alleine erzählen nicht die Geschichte“, sagte er der Zeitung nach Sichtung der Bilder der Trümmerteile. „Es braucht ein Team aus Ermittlern und Experten, um all das Material, das sie haben, in einen Kontext zu setzen und die Suche nach einem Fehler beginnen.“

„Es gibt noch viel zu tun, um all die Faktoren zu ergründen, die zu dem katastrophalen Verlust der ‚Titan‘ geführt haben“, teilte Jason Neubauer von der US-Küstenwache mit, der die Untersuchungen der Behörde leitet. Die Ermittlungen seien notwendig, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederhole, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Neben Trümmerteilen des Tauchboots wurden auch menschliche Überreste gefunden, die nun von Fachleuten in den USA analysiert werden (bme/dpa).