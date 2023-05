Zu großes Sicherheitsrisiko: Erster US-Staat verbietet TikTok – Geldstrafe bis zu 10.000 Dollar

Als erster US-Bundesstaat verbietet Montana TikTok – schon ab 2024. Wer dagegen verstößt, hat mit großen Geldstrafen zu rechnen. Jetzt klagen Nutzer gegen das Verbot.

Montana – Kurzclips mit tanzenden Menschen, süßen Kätzchen oder lustige Fails. Ab 1. Januar 2024 soll es das im US-Bundesstaat Montana nicht mehr geben. Denn: Gouverneur Greg Gianforte verbietet TikTok. Ein entsprechendes Gesetz unterschrieb der Republikaner am Mittwoch (17. Mai). Es ist der erste Bundesstaat in den USA, der ein derartiges Verbot gegen die erfolgreichste Unterhaltungs-App durchsetzt.

Nutzung von TikTok weltweit USA 131 Millionen Indonesien 92 Millionen Brazilien 74 Millionen Russland 55 Millionen Mexico 46 Millionen Vietnam 40 Millionen Philippinen 36 Millionen Thailand 36 Millionen Türkei 27 Millionen Saudi Arabien 22 Millionen DataReportal

Gouverneur sieht Sicherheit gefährdet – das steckt hinter dem TikTok-Verbot

Bereits im April hatte das Parlament von Montana über das TikTok-Verbot abgestimmt. Begründet wird das Gesetz mit dem Sicherheitsrisiko durch China: Bürgerinnen und Bürger könnten durch TikTok von der Kommunistischen Partei Chinas ausgespäht werden, so faz.de. Die Debatte über ein Verbot der App hat in der Vergangenheit auch in Deutschland für Aufsehen gesorgt. „Das Sammeln und Nutzen der persönlichen Daten der Bürger Montanas über soziale Medien durch einen ausländischen Widersacher ist ein Verstoß gegen das verfassungsmäßige individuelle Recht auf Privatsphäre“, sagte Gianforte in einer Mitteilung zum Gesetz.

TikTok soll ab 2024 in Montana verboten sein © Petr Svancara/Imago

Die Gründung von TikTok geht auf den Chinesen Yiming Zhang zurück. Die Plattform gehört zum Konzern Bytedance. Ein Großteil der Entwicklung der App findet ebenfalls in China statt. Kritik an TikTok ist schon seit einigen Jahren immer wieder Thema des öffentlichen Diskurses: Berichte über Datenlecks und die Beobachtung von Journalisten lassen das Bild entstehen, die Kommunistische Partei habe Zugriff auf die Daten von TikTok. Die App versucht diese Kritik durch transparente Darlegung der Prozesse und Überprüfung von Datenströmen durch den Digitalkonzern Oracle abzuwenden.

10.000 Geldstrafe: TikTok-Verbot in Montana hat weitreichende Folgen

Während die Nutzer selbst von Strafen ausgenommen sind, kann das TikTok-Verbot in Montana vor allem für die App-Stores von Google und Apple teuer werden: Laut tagesschau.de ist es den App-Stores untersagt, TikTok innerhalb der Bundesstaatsgrenzen Montanas anzubieten. Wenn sie dagegen verstoßen, werden Geldstrafen für jeden Verstoß fällig – plus zusätzliche Geldstrafen von 10.000 Dollar pro Tag.

TikTok-Verbot: Nutzer wehren sich – und reichen Klage ein

Bisher ist noch nicht klar, ob das Gesetz wirklich durchsetzbar ist. Dabei ist ebenfalls unklar, ob eine Sperre technisch umsetzbar ist, so faz.de. Während TikTok selbst das Gesetz in einer Mitteilung „rechts­wi­drig“ nannte, haben weder die App noch Bytedance bisher keine rechtlichen Schritte eingeleitet – im Gegensatz zur Community: Mehrere Nutzer haben eine Klage gegen das TikTok-Verbot eingereicht.

Denn: Auch, wenn die App ihre negativen Seiten hat: Nicht alles ist schlecht. So wurden beispielsweise Anschläge in der Vergangenheit durch TikTok verhindert. Fünf Nutzer erklärten beim US-Bezirksgericht ihre Klageschrift damit, dass das Verbot ihre Rechte als Bürge verletzen würde, so tagesschau.de.