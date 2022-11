„Das ist ein Witz, oder?“: TikTok-User klären über „Menstruationsblut-Masken“-Trend auf

Von: Yasina Hipp

Im Internet kursieren immer wieder fragwürdige Schönheits-Trends. Dass nicht immer alles echt ist, zeigt dieses Beispiel.

München – „Wer schön sein will, muss leiden“, diesen Spruch hat bestimmt jeder schon einmal in irgendeiner Lebenssituation gehört oder gesagt bekommen. Für den Erhalt der eigenen Schönheit und Jugend würden manche Menschen wohl so einiges in Kauf nehmen und viel Geld dafür ausgeben. Immer wieder kursieren auch Tipps und Tricks rund um das Thema im Internet. Gerade auf Social-Media-Plattformen entstehen regelmäßig Trends. So ist der Hashtag „periodbloodfacemask“ auf der Video-Plattform TikTok derzeit ziemlich bekannt. Aber was hat es mit dem Hashtag und den zugehörigen Videos auf sich?

TikTok-Trend: Schmieren sich junge Frauen Menstruationsblut ins Gesicht?

Dieser Trend ist schon einmal nichts für schwache Gemüter. Die kurzen TikTok-Videos zeigen, wie sich vor allem junge Frauen eine rote Flüssigkeit ins Gesicht schmieren. Die Clips sind mit dem Hashtag „periodbloodfacemask“, zu Deutsch also etwa so viel wie „Menstruationsblut-Maske“, versehen. Ein Hinweis also darauf, dass sich die Frauen ihr Menstruationsblut ins Gesicht schmieren? Jedenfalls weisen die Urheberinnen auf die vermeintlichen Vorzüge dessen hin: „natürliche und günstige Pflege“ schreibt eine beispielsweise. Viele User in den Kommentaren zeigen sich ungläubig und schreiben „Das ist ein Witz, oder?“

TikTok-Trend ist offenbar nur als Scherz gemeint

Die deutsche Dermatologin Dr. Yael Adler rät gegenüber ZDF von der Anwendung ab, weil es „überhaupt keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit“ gäbe. Es könne sogar gefährlich werden, weil das Blut „zu viele Bakterien enthalten kann“, die der Haut dann schaden würden.

Bei dem Hashtag „periodbloodfacemask“ schmieren sich die TikTokerinnen eine rote Flüssigkeit ins Gesicht. © Screenshot/TikTok/deryazera

Die meisten TikTok-User wissen aber bereits, dass es sich bei dem angeblichen Schönheits-Trend lediglich um einen Scherz handele. So kommentieren viele: „Es wurde sich kein Blut ins Gesicht geschmiert. Es gab nur eine Gesichtsmaske, die diesem sehr ähnlich sah.“ Dabei handelt es sich um ein porenverfeinerndes Serum der kanadischen Kosmetik-Marke „The Ordinary“, welches rot eingefärbt ist.

Trotz dieser erleichternden Auflösung sind sich die TikTok-User einig: „Genug Internet für heute“. Und während dieser angebliche TikTok-Trend für Erschauern sorgt, bringen die Videos eines Ingolstädter einen zum Lachen.