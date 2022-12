„Extra heiß“: Café-Mitarbeiterin ahmt auf TikTok nervige Kunden-Wünsche nach

Von: Yasina Hipp

Tagtäglich im Kundenkontakt zu arbeiten, kann anstrengend sein. Wie nervig manche Menschen sein können, gibt eine Café-Mitarbeiterin preis.

München - Wer schon einmal mit Kunden zusammengearbeitet hat, weiß höchstwahrscheinlich, wie nervenaufreibend das sein kann. Besonders in der Gastronomie ist Freundlichkeit gefragt, egal was passiert. Das Motto sollte immer sein: „Der Kunde ist König.“ Manchmal lassen Service-Mitarbeiter aber hinter die Fassade blicken. Eine Supermarkt-Mitarbeiterin verrät beispielsweise, welche Kunden-Aussagen ihr bereits zu den Ohren hinaushängen. Eine britische Barista geht nun auch diesen Weg und gibt besonders anstrengende Kunden-Gespräche auf der Videoplattform TikTok zum Besten.

TikTok: Café-Mitarbeiterin ahmt nervige Kunden-Wünsche nach

Die junge Britin veröffentlicht das Video auf ihrem TikTok-Kanal „caitlout“, dem rund 12.000 Menschen folgen. Unter dem Hashtag „povyoureabarista“, was so viel heißt wie „aus der Sicht einer Barista“ ahmt sie Kunden-Gespräche und deren Kaffee-Wünsche nach. So wünschen sich wohl immer wieder einige einen „extra heißen“ Americano. Daraufhin antwortet „caitlout“: „Ein Americano ist nur heißes Wasser im Kaffee“. Kunden betonen dann jedoch, dass sie ihn wirklich „extra heiß“ haben wolle. „Wenn er extra heiß wäre, gäbe es ihn nicht, weil das Wasser zu Dampf würde“, stellt die Barista daraufhin trocken klar.

In dem knapp einminütigen Video gibt sie noch weitere typische Kunden-Gespräche zum Besten, die ihre Nerven „verdampfen“ lassen:

„Kann ich bitte einen Skinny Latte haben?“ - „Sicher, hier ist Ihr Skinny Latte.“ - „Ist er auch wirklich skinny?“ - „Ja, deshalb habe ich gesagt, hier ist ein Skinny Latte.“

„Kann ich einen Cappuccino haben, aber ohne aufgeschäumte Milch?“ - „Okay, das ist also ein Latte.“ - „Nein, ich möchte einen Cappuccino.“ - „Ein Cappuccino hat aufgeschäumte Milch.“ - „Ich will keine aufgeschäumte Milch.“ - „Dann willst du auch keinen Cappuccino.“

„Hey, ich habe drei Cappuccinos.“ - „Das ist meine Bestellung.“ - „Was hast du bestellt?“ - „Einen Flat White.“ - „Dann ist das nicht deine Bestellung, ich sagte drei Cappuccinos.“

Wer übrigens bei all der verschiedenen Kaffee-Zubereitungsmöglichkeiten den Durchblick verliert: Ein Americano ist ein mit Wasser verdünnter Espresso, ein Skinny Latte ein Latte Macchiato mit fettreduzierter Milch und ein Cappuccino ist ein Espresso mit Milchschaum.

Kaffee-Wünsche können wohl sehr speziell sein, wie eine Barista auf TikTok berichtet. © agefotostock/imago

TikTok-User feiern das Video: „Ich werde mehr davon brauchen“

Auf der Video-Plattform findet das Video großen Anklang. Rund 1,4 Millionen Menschen schauten es sich bislang an. Viele kommentierten es auch und teilen ihre eigenen Erfahrungen. Einer schreibt: „Ich habe gelernt, dass niemand weiß, was ein Cappuccino ist. Einfach keine Ahnung“, eine andere Ex-Barista meint, dass das Video sie „re triggered“ hat und fügt Lachsmileys hinzu. Neben unzähligen weiteren Lach-Emojis schreibt ein User einfach nur: „Ich werde mehr davon brauchen“.