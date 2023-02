Forschern gelingen „unglaubliche“ Aufnahmen von mystischer „See-Kreatur“

Von: Maximilian Meyer

Teilen

So sieht die Phantomqualle aus. © MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)

Tief unten im Meer ist einem US-Forscherteam eine kleine Sensation gelungen. Mit einem Tauchroboter haben sie erstaunliche Bilder von einer „Phantomqualle“ gemacht.

Monterey - Die Weiten der Ozeane scheinen unendlich. Immer wieder werden neue Lebewesen in der Tiefsee entdeckt und Forscher stoßen dabei auf unwirklich erscheinende Kreaturen. Der bekannte Satz des Wissenschaftlers Paul Snelgrove „Wir wissen über die Tiefsee weniger als über die Oberfläche des Mondes“, sagt dabei aus, dass Forscher in den kommenden Jahrzehnten die ein oder andere sensationelle Entdeckung machen werden.

Eine davon, die im ersten Augenblick unwirklich erscheint, ist die Phantomqualle (Stygiomedusa gigantea). Laut des Monterey Bay Aquariums misst der Schirm der Qualle mehr als einen Meter im Durchmesser. Außerdem können die Tentakel bis zu 10 Meter lang werden. Ob die Phantomqualle giftig wie manch andere Quallenart ist, ist bis dato nicht bekannt.

Tauchroboter sorgt für seltenes Bildmaterial

Im November 2021 gelang es einem Forscherteam in fast einem Kilometer Tiefe einmalige Aufnahmen der „Phantomqualle“ zu machen. Sie nutzten dafür einen Tauchroboter des Monterey Bay Aquariums im kalifornischen Monterey. Der Anblick dieser Tierart ist extrem selten. Erst 1899 wurde die „Phantomqualle“ entdeckt und seitdem ungefähr 100 Mal gesehen. Diese Tiefseebewohner lassen sich nämlich nur vom U-Boot aus oder eben mit einem Tauchroboter beobachten.

Auch im vergangenen Jahr fanden Wissenschaftler auf einer Expeditionsreise im Indischen Ozean unbekannte Kreaturen* (*kreiszeitung.de berichtete) in einem abgelegenen Meeresgebiet.

Video zeigt Aufnahmen seltener „See-Kreatur“

In einem YouTube-Video auf dem Kanal des Monterey Bay Aquariums, werden die Aufnahmen des seltenen Meereslebewesens gezeigt. Die Kommentare unter dem Video zeigen, wie begeistert viele Menschen von dieser einzigartigen Entdeckung sind. Ein User schreibt: „Ich kann nicht glauben, dass es so etwas wirklich gibt. Irgendwo da draußen. Genau jetzt. Und zwar auf demselben Planeten, auf dem ich lebe. Wenn man mir gesagt hätte, dass dies das erste Anzeichen von außerirdischem Leben in Europa ist, hätte ich es geglaubt. Unglaublich!“

Ein weiter Nutzer interessiert sich besonders für das Leben in der Tiefsee. „Unglaublich! Das ist der Grund, warum ich See-Kreaturen so liebe. Sie sind immer so faszinierend und es gibt so viel mehr zu entdecken! Manchmal ist es, als wäre man in einer anderen Welt“, schreibt er unter dem Video. Ein anderer Nutzer sagt dazu: „Ich bin oft überrascht davon, wie klein viele See-Kreaturen sind, aber diese hier ist definitiv nicht klein!“.

„Die Tatsache, dass dies ein echtes Lebewesen ist, das wirklich auf unserem Planeten existiert, zeigt nur, dass das wirkliche Leben manchmal mit der Fantasie vergleichbar ist“, schreibt ein weiterer Nutzer. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.