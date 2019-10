„Absolute Tragödie“: 39 Leichen in Lkw entdeckt - Kanzlerin Merkel erschüttert

In Essex nahe London

Großbritannien: 39 Tote sind in einem Container in Thurrock (nahe London) entdeckt worden. Ein 25-jähriger Mann aus Nordirland wurde bereits festgenommen.

39 Leichen hat die Polizei in Essex (nahe London) entdeckt.

Die Leichen befanden sich in einem Lastwagen-Container.

Update vom 23. Oktober, 14.00 Uhr: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erschüttert über den Fund von 39 Leichen in England gezeigt. Ihr tiefes Mitgefühl gelte den Angehörigen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch. Gleichzeitig versprach er den britischen Behörden alle notwendige Unterstützung bei der Suche nach den Schuldigen. „Unsere Entschlossenheit muss sich gegen diejenigen richten, die solche Transporte organisieren und durchführen.“

Aus dem Bundesinnenministerium hieß es zudem, die deutschen Sicherheitsbehörden würden bei der Aufklärung alle Unterstützung leisten, die zur Verfügung stehe.

Update vom 23. Oktober, 13.40 Uhr: Die Polizei von Essex hat ein Büro für Menschen eingerichtet, die sich um ihre Verwandten sorgen. Die Identität der Todesopfer in Essex wurde noch immer nicht geklärt. Außerhalb Großbritanniens kann das Büro unter 0044 207 158 0010 erreicht werden.

Die Beamten arbeiten weiter daran herauszufinden, wie es zu den Todesfällen kam. „Das ist eine absolute Tragödie und ein sehr trauriger Tag für die Polizei von Essex und der Gemeinde“, schrieben die Beamten auf ihrer Internetseite.

Großbritannien/Thurrock: Schockierender Fund - neue Details

Update vom 23. Oktober, 11.50 Uhr: Die Polizei in Essex hat 39 Leichen in einem Container eines Lastwagens gefunden. Der Lkw komme vermutlich aus Bulgarien und sei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Gewerbegebiet in Grays östlich von London gefunden worden, teilte die Polizei in Essex mit. Der Fahrer des Lkws sei wegen Mordverdachts festgenommen worden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus Nordirland.

Wie die Polizei weiter mitteilte, handelt es sich bei den Toten um 38 Erwachsene und einen Teenager. Noch vor Ort seien die Menschen für tot erklärt worden. Bis die Opfer identifiziert werden können, dauere es noch. Der Hauptkommissar von Essex, Andrew Mariner, sagte: Es handele sich um „einen tragischen Vorfall, bei dem eine große Zahl von Menschen ihr Leben verloren hat".

Rettungskräfte hatten den Lkw polizeiliche Angaben zufolge gegen 01.40 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Der mutmaßlich bulgarische Lastwagen soll bereits am Samstag über den Hafen von Holyhead im Westen Englands nach Großbritannien gekommen sein. Bisher gibt es keine Angaben dazu, ob es sich bei den Opfern um Flüchtlinge oder Migranten handelt.

+ Grays liegt östlich von London. © Googl e Maps Premierminister Boris Johnson hat sich bei Twitter zu dem Fund in Essex geäußert:

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019

Der schreckliche Fund in England erinnert an die Geflüchteten-Tragödie in Österreich: Im August 2015 waren 71 Leichen in einem abgestellten Kühllaster in Parndorf gefunden worden. Die Menschen aus Afghanistan, Syrien, Iran und Irak waren von ungarischen Schleusern nach Österreich gebracht worden.

Großbritannien/Thurrock: Schockierender Fund - 39 Tote in Container entdeckt

Erstmeldung vom 23. Oktober 2019: Thurrock - In der Nacht auf Mittwoch haben Einsatzkräfte im britischen Thurrock 39 Leichen entdeckt. Wie lokale Medien berichten, soll unter den Toten die Leiche eines Teenagers gefunden worden sein.

Weiter habe es eine Festnahme gegeben. Ein 25 Jahre alter Mann aus Nordirland steht demnach unter Mordverdacht. Es soll sich um den Lastwagenfahrer gehandelt haben. Die Polizei sei dabei die Opfer zu identifizieren.

Weitere Infos folgen.

