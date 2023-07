Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte wieder gemäßigter

Zwei Radfahrer stehen am Rand der Schwäbischen Alb vor einer trockenen Wiese. © Marijan Murat/dpa

Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind klar geteilt: Temperaturen bis 30 Grad könnte es weiterhin im Süden geben. Im Norden wird es wohl kühler.

Offenbach - Kühlere Meeresluft im Norden, schwülwarmes Wetter im Süden: In den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine geteilte Wetterlage.

So ist am Mittwoch im Norden starke Bewölkung möglich, es kann wie auch im Nordwesten zu schauerartigen Niederschlägen bei Temperaturen zwischen 19 bis 25 Grad kommen. Sonst liegen die Höchstwerte bei 24 bis 30 Grad und vom Südwesten bis zur Mitte Deutschlands sind auch längere sonnige Abschnitte zu erwarten, so die Meteorologen am Dienstag.

Am Donnerstag ist es im Norden mit 18 bis 22 Grad noch etwas frischer, sonst 21 bis 25 Grad. Nur im Südwesten kann das Thermometer bis auf 28 Grad klettern. Ähnliche Temperaturen werden für Freitag erwartet. Bei wechselnder bis starker Bewölkung kann es vor allem im Norden gebietsweise zu Niederschlägen und einzelnen Gewittern kommen, ebenso an den Alpen. dpa