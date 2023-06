Tausende Menschen feiern Meerjungfrauen-Parade in New York

Auch Eisbären gibt es bei der Parade zu sehen. © Andres Kudacki/AP/dpa

Einmal im Jahr verwandelt sich die Promenade von Coney Island in ein Paradies für wundersame Meereskreaturen.

New York – Als Meereskreaturen verkleidet haben Tausende Menschen in New York die alljährliche Meerjungfrauen-Parade gefeiert.

Angeführt vom Rapper Kool Keith als „König Neptun“ und der städtischen Kulturbeauftragten Laurie Cumbo als „Meerjungfrauen-Königin“ zogen sie nach Angaben der Veranstalter am Samstag durch Coney Island.

Das Viertel liegt im Süden des Stadtteils Brooklyn und ist für seine Strände und Vergnügungsparks bekannt. Die „Mermaid Parade“ gilt als eine der größten Umzüge Amerikas. Seit 1983 wird mit dem Spektakel der Beginn des Sommers gefeiert. dpa