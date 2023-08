Harry-Potter-Verlegerin stirbt bei Bootsunglück in Italien: Barmann schildert dramatische Unfall-Szenen

Von: Johannes Welte

Der schreckliche Tod der Harry-Potter-Verlegerin Adrienne Vaughan bei einem Bootsunfall in Italien sorgt weltweit für Entsetzen.

Amalfi – Die 45-jährige Verlagsmanagerin Audrienne Vaughan verunglückte am Donnerstag tödlich bei einer Bootskollision. Bei einem Ausflug mit ihrer Familie war sie in einem Schnellboot gegen ein Segelschiff gekracht. Vaughan und ihre Tochter wurden aus dem Boot geschleudert. Der Skipper, der das Boot steuerte, wurde laut Ansa positiv auf Kokain und Alkohol getestet.

Harry-Potter-Verlegerin stirbt bei Bootsunfall vor Amalfiküste: Hochzeitsgäste erlebten grauenvolle Szenen

In Italiens Presse werden weitere Details des Unglücks bekannt: Pietro Iuzzolino, ein Barmann, der im Moment des Aufpralls an Bord des Segelschiffs Cocktails für die dort stattfindende Hochzeit zubereitete, erzählt dem Corriere del Mezzigiorno: „Das Segelschiff fuhr geradeaus und der Rumpf auch.“ Dann habe es sich plötzlich um 180 Grad gedreht: „Es gab einen Zusammenstoß und ich hörte einen sehr lauten Knall. Ich sah die Frau im Wasser, gestützt von ihren Kindern und ihrem Mann: Sie hatte keinen Arm und ihr Nacken war weiß, als würde kein Blut fließen.“

Es sei schrecklich gewesen. „Wir haben sie gerettet, die Passagiere des Rumpfes stiegen auf das Segelschiff. Der Fahrer musste sich übergeben, wir hatten den Eindruck, er sei betrunken.“ Mittlerweile zeigen Videos die dramatischen Sekunden nach dem Unfall. Die schwer verletzte Frau wurde von einem Sanitätsboot an Land gebracht, wo Ärzte am Pier ihr nicht mehr helfen konnten. Auch ihr Ehemann Mike erlitt ebenfalls, wenn auch geringfügige Verletzungen: Eine ausgerenkte Schulter, Prellungen und Fleischwunden. Die zwölfjährige Tochter und der achtjährige Sohn blieben unverletzt.

Drama im Fiordi di Furore in Italien - ein Ziel der Sehnsucht

Dem Corriere zufolge träumte Vaughan schon lange von ihrer Reise nach Italien: 2023 sollte das „italienische Jahr“ werden. Das Ziel des Ausfluges, der ihr Leben beendete, war der Fiordo di Furore, ein kleines enges Tal, das in einer langen, schmalen Bucht ins Meer führt und über das die Küstenstraße führt. Es gibt nur einen schmalen, schwer begehbaren Pfad von der Straße an den Fjord, an dem es einen Mini-Strand gibt. Erst jüngst verletzte sich ein Urlauber bei einem Sprung ins Wasser.

Der Fiordo di Furore an der Amalfiküste – ein beliebtes Ausflugsziel. © IMAGO/xronnybasx

Viele Urlauber buchen sich ein Boot, um den Mini-Fjord besuchen zu können – so auch die Familie der Verlegerin. Angesicht des Unfalles keimen Diskussionen auf, ob der Ausflugsverkehr mit Booten vor allem während der Hochsaison nicht zu stark geworden ist, wodurch Kollisionen wahrscheinlicher werden. Schon in der Vergangenheit kam es zu Unfällen in der Bucht.

Kollegen und Kolleginnen trauern um die Chefin, die auch Obama verlegte

Vaughan stammt ursprünglich aus New York und lebte mit ihrer Familie in einem verschlafenen Viertel von New Jersey. In ihrem Verlag ist die Bestürzung groß, eine ehemalige Kollegin beschreibt sie auf LinkedIn als „charismatische wahre Führungspersönlichkeit“ und fügte hinzu: „Sie war mein Coach und meine Mentorin. Ich habe es genossen, jeden Tag mit ihr zu arbeiten. Sie war immer bereit, anderen zu helfen.“

Der Bloomsbury-Verlag trauert um Adrienne Vaughan © Bloomsbury.com

Vor ihrer Verlagskarriere hatte Vaughan einen Master of Business Administration an der New Yorker Universtity Stern School of Business abgeschlossen. Anschließend arbeitete sie für die Oxford University Press und von 2015 bis 2018 für die Disney-Verlagsgruppe. Vaughan kam 2020 als Executive Director und COO zu Bloomsbury, bevor sie im Jahr darauf zur Präsidentin des Unternehmens ernannt wurde.

Bloomsbury Verlag: „Ein schrecklicher Schlag“

Der Verlag trauert auf seiner Homepage um seine Präsidentin: „Unsere Gedanken sind bei Adriennes Mann und Kindern, Eltern, Familie und Freunden. Bloomsbury tut alles, um vor Ort in Neapel und in den USA die Unterstützung zu leisten, die sie benötigen“, schreibt der amtierende CEO Nigel Newton. „Der Verlust von Adrienne ist ein schrecklicher Schlag. Seit sie vor drei Jahren zur Präsidentin von Bloomsbury USA ernannt wurde, hat sich Amerika zu unserem größten Markt entwickelt.“

Neben den Harry-Potter-Romanen, die der Verlag im Programm hat, verlegte Vaughan „Die Zeuginnen“ von Margaret Atwood, „Der Drachenläufer“ von Khaled Hosseini, „Geständnisse eines Küchenchefs“ von Anthony Bourdain und „Ein verheißenes Land“, geschrieben vom früheren US-Präsidenten Barack Obama.