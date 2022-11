SUV fährt in Apple-Store in Massachusetts - ein Toter

Eine Geländewagen steht in einem Apple Store hinter einem großen Loch in der Glasfront, nachdem der Wagen in den Laden gefahren ist. Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. © Steven Senne/AP/dpa

In einer Kleinstadt nahe Boston rast der Fahrer eines Geländewagens in das Schaufenster eines Apple Store. Absicht oder ein tragischer Unfall? Ein Mensch überlebt das nicht.

Hingham/Washington - Ein Auto ist in einen Apple-Store im US-Bundesstaat Massachusetts gefahren - mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall am Montagvormittag (Ortszeit) in der Kleinstadt Hingham nahe Boston seien außerdem 16 Menschen verletzt worden, sagte der Bezirksstaatsanwalt Timothy Cruz.

Die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar. Er ließ offen, ob es sich um einen Unfall handelte. Der SUV sei durch die Glasscheibe des Ladens gefahren und habe mehrere Menschen erfasst. „Dieser Morgen war ein unvorstellbarer Morgen und die Menschen versuchen, das Geschehene zu verarbeiten“, sagte Cruz. dpa