Wurm im Sushi: Ärzte warnen vor Darm-Parasiten in rohem Fisch

Von: Isabelle Jentzsch

Sushi ist ein weit verbreitetes und beliebtes Gericht. Doch im rohen Fischfleisch können sich Parasiten verstecken, die eine unangenehme Krankheit verursachen.

München - Sushi wurde als Gericht in den letzten Jahren immer beliebter. Proteinreich, fettarm und gesund sollen die kleinen Reispäckchen mit dem frischen Fisch sein. Gesund? Dass dem nicht immer so ist, hat ein Beitrag im British Medical Journal Case Reports gezeigt.

Die Forschenden berichten in dem Artikel über einen Patienten, der mit starken Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtem Fieber in ein Krankenhaus eingewiesen wurde. Nach einer sorgfältigen Untersuchung und anschließender Befragung gab er an, dass er kürzlich Sushi gegessen hätte. Bei einer Spiegelung des oberen und unteren Magen-Darmtraktes wurde der Übeltäter der Symptome schließlich gefunden. Im Magen entdeckten die Ärzte einen fadenförmigen Parasiten, dessen Ende die Magenschleimhaut durchdrang.

Sushi-Parasit: Anisakis-Wurm löst Übelkeit und Erbrechen aus

Bei dem Parasiten handelt es sich um einen Anisakis-Fadenwurm, der häufig in rohem Fisch wie Sushi oder Matjes vorkommt. Ist das rohe Fischfleisch mit den Würmern kontaminiert, setzen sich die Larven nach dem Verzehr im Magen oder Darm fest. Dort können sie dann heftige Bauchschmerzen, Schwindel, Erbrechen, Übelkeit und Durchfall auslösen. Das wird auch als Anisakiasis bezeichnet, also eine Infektionskrankheit, die durch den Wurm verursacht wird. In der Regel treten die ersten Symptome zwölf bis 24 Stunden nach dem Verzehr auf.

Mediziner warnen vor Fadenwürmern, die sich in rohem Fisch verstecken. Dieser wird beispielsweise in Sushi verarbeitet. (Symbolbild) © IMAGO/Panthermedia/NomadSoul

Die Krankheit lässt sich verhindern, wenn das Fischfleisch vor der Verarbeitung mindestens einen Tag bei -20 Grad eingefroren wird, in Salzlake eingelegt oder ausreichend erhitzt wird. Doch bei der Zubereitung von Sushi wird traditionell roher Fisch verarbeitet, weshalb es immer wieder zu einer Infektion mit dem Fadenwurm kommt. Am häufigsten tritt der Parasit jedoch in Gegenden auf, in denen viel roher Fisch verzehrt wird, wie in Japan, Nordamerika, den Niederlanden oder Neuseeland.

Wurm in rohem Fisch: Die Kühlkette sollte nicht unterbrochen werden

Aufgrund des Wurms müssen Heringsfilets heute tiefgefroren werden, bevor sie weiterverarbeitet werden können. EU-Richtlinien besagen zudem, dass die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf, das Fischfleisch vor Ort genau inspiziert werden muss und dass der rohe Fisch in den Restaurants vor dem Servieren eingefroren werden muss. Falls man dennoch ganz auf den Magen-Darm-Mitbewohner verzichten möchte, sollte man rohen Fisch am besten gar nicht essen und stattdessen auf vegetarisches Sushi zurückgreifen. (ij)