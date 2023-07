„So etwas habe ich noch nicht erlebt“: Südtiroler Kühe attackieren Touristen und Notarzt auf der Seiser Alm

Von: Johannes Welte

Eine schwer verletzte Touristin, ein verletzter Wanderer und ein gestürzter Notarzt: Auf der Seiser Alm in Südtirol kam es am Sonntag zu einem dramatischen Einsatz

Kastelruth - Jeder Bergfreund kennt die Seiser Alm oberhalb von Kastelruth und Südtirol, überragt von den Dolomitengipfeln des Langkofels, des Plattkofels und des Rosengartens. Auch eine Touristin (40) aus der Südtiroler Nachbarprovinz Belluno wollte das Alpenidyll bei einer Wanderung genießen.

Südtiroler Leitkuh gabelte Wanderin auf und schleuderte sie durch die Luft

Kühe auf der Seiser Alm attackierten Touristen und Notarzt. © IMAGO/Frank Bienewald

Die Rechnung hatte sie ohne die Kühe auf der Alm gemacht. Drei der Kühe - die Leitkuh der Herde und zwei andere - gingen in der idyllischen Kulisse Italiens plötzlich auf die Wanderin los. „Als wir dort ankamen, erzählten mir die Leute, die Leitkuh habe die Frau aufgegabelt und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Zwei weitere Kühe seien dann noch mit Tritten auf sie losgegangen“, berichtet der Notarzt Dr. Simon Frings gegenüber dem Portal Stol.it.

„Als wir ankamen, lag die Patientin schwer verletzt am Boden. In der Nähe stand eine Herde von 15 bis 20 Kälbern, etwas abseits zwei Kühe“, so Dr. Frings zum Sender Rai. Die Kühe waren auch auf einen Mann aus dem Trentino losgegangen, nachdem dieser versucht hatte, die Tiere mit einer Hundeleine zu verscheuchen.

Dr. Simon Frings (Mitte) bei einer Übung mit Feuerwehren, Bergrettern. © Facebook/Weißes Kreuz Überetsch

Südtirol/Italien: Auch auf den Notarzt gehen die Rinder los

Als der Notarzt auf der Alm eintraf, gingen die Rinder auch auf ihn los. „Als ich mich um die Verletzte kümmern wollte, sehe ich aus den Augenwinkeln, wie zwei Kühe auf mich zu rennen. Ich wollte sie stoppen, habe mich groß gemacht, und bin kurz hingefallen“, erinnert sich Dr. Frings gegenüber der Rai. Dann hätten die Kühe wieder die Frau attackiert.

Der Notarzt versuchte, die Rinder zu verjagen, indem er mit Steinen, einem Rucksack und Stöcken nach ihnen warf, doch auch das habe nichts genützt. Erst als der Notarzthubschrauber in niedriger Höhe über die Weide flog, wären die Kühe geflohen. Die Verletzten konnten ins Krankenhaus geflogen werden, die Frau erlitt ein schweres Polytrauma.

Hat ein Hund die Kühe aggressiv gemacht?

Der Notarzt ist schockiert: „Es war unglaublich. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, so Dr. Frings. Er sei in der Nähe aufgewachsen, da gebe es auch Kühe, „Doch das kenne ich nicht, dass Kühe so aggressiv sind und sich nicht verscheuchen lassen. Es war wie in einem schlechten Film. Den Blick der Kuh werde ich nie mehr vergessen.“

Wieso die Rinder so aggressiv geworden seien, könnte an einem Hund gelegen haben, der auf der Weide war und der bei den Kühen das Schutzverhalten gegenüber ihren Kälbern weckt. Der Tourist aus dem Trentino hatte eine Hundeleine dabei, da dürfte der Hund nicht weit weg gewesen sein...

Im Jahr 2021 über tausend meldepflichtige Unfälle mit Rindern in Bayern

Attacken durch Rinder sind nicht selten: 2019 hatte ein Stier im bayerischen Gleißenberg (Oberpfalz) einen Landwirt (86) und dessen Sohn (60) auf der Weide angegriffen und getötet. Alleine in Bayern gab es 2021 fast 1500 meldepflichtige Unfälle mit Rindern, davon waren zwei tödlich.

