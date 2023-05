Mann entriegelt Flugzeugtür – Video zeigt Passagiere in Panik

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Panik in der Höhe: Ein Mann soll die Tür eines Passagierflugzeugs entriegelt und geöffnet haben, während die Piloten zum Landeanflug ansetzten.

Daegu – In einem Flugzeug in Südkorea herrschte plötzlich Panik: Kurz vor der Landung stand laut Medienberichten plötzlich eine Flugzeugtür. Offenbar wollte ein Mann aus der fliegenden Maschine springen. Wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag (26. Mai 2023) berichtete, habe die Polizei einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er steht unter dem Verdacht, die Tür während des Landeanflugs auf den Internationalen Flughafen von Daegu im Südosten Südkoreas entriegelt zu haben.

Tür während Landeanflug geöffnet: Passagiere stockt der Atem

Trotz der unplanmäßigen Öffnung der Tür sei die Maschine der Fluggesellschaft Asiana Airlines sicher gelandet und niemand sei verletzt worden, heißt es in den Berichten. Doch der Schock und der starke Luftzug habe bei den Passagieren andere Auswirkungen gehabt. Mindestens zwölf der 194 Insassen habe Atemnotsymptome gezeigt, einige waren in Panik geraten. Deshalb seien einige von ihnen ins Krankenhaus gebracht worden.

Keine Seltenheit, dass es zu Zwischenfällen in der Luft kommt: Jüngst musste ein Pilot aufgrund eines besonderen „Fluggastes“ eine Notlandung einleiten.

Auch bei dem Landeanflug auf die südkoreanische Großstadt war ein Passagier Auslöser. Wie es in den Berichten heißt, habe sich etwa 250 Meter über dem Boden die Flugzeugtür plötzlich geöffnet. Wie es dem Passagier gelungen ist, die Tür zu entriegeln, ist bislang unklar. Den Berichten zufolge habe es laut eines Augenzeugen einen lauten Knall gegeben, als die Tür geöffnet wurde.

Massiver Luftzug: Die Passagiere des Flugzeugs halten sich krampfhaft fest, weil die Tür geöffnet wurde. © Twitter/BNO News/Yonhap

Schock in Flugzeug in Südkorea: Verdächtiger versuchte zu springen – und wird überwältigt

Nachdem die Tür offen gestanden hatte, hätten Flugbegleiter um Hilfe gerufen und den Verdächtigen zusammen mit anderen Insassen überwältigt, berichtete ein Augenzeuge gegenüber den lokalen Medien. Es könnte sich um einen Selbstmordversuch gehandelt haben: Der Mann habe offenbar versucht, aus dem Flugzeug zu springen. Ein Sprecher des Flughafens in der 2,5-Millionen-Einwohner-Stadt im Südosten des Landes teilte lediglich mit, der Vorfall werde aktuell untersucht.

Den Berichten zufolge war die Maschine von der südlichen Ferieninsel Jeju gekommen. Auch in den USA gab es Chaos an Bord eines Flugzeugs: Dort ist ein Streit während eines Flugs eskaliert, eine Passagierin filmte den Vorfall. Dabei wurden drei Personen aus dem Flugzeug geworfen. (cgsc mit dpa)

Anmerkung der Redaktion: Normalerweise berichten wir nicht über Selbstmorde. Ausnahmen sind nur Fälle, die besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wer Hilfe sucht (das gilt auch für Angehörige), für den steht die Telefonseelsorge rund um die Uhr zur Verfügung: 0800/ 1110111 oder 0800/1110222.