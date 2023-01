Führt Frührente zu Demenz? US-Studie sieht soziale Isolation als Ursache

Von: Jan Knötzsch

In Rente gehen und das Leben genießen – das klingt gut. Doch wer mit unter 60 Jahren aufhört, zu arbeiten, der erhöht laut einer Studie sein Demenzrisiko. Warum?

New York/Berlin – Arbeit, Arbeit, Arbeit. Immer nur Arbeit. Menschen in Deutschland schuften. Tagein, tagaus. Jahr für Jahr. Solange, bis sie irgendwann dann das Alter erreicht haben, um in Rente gehen zu können. Dann wandert statt des Gehalts die Rente auf das eigene Konto. Klingt alles nach einem wunderschönen Dasein nach dem Ende des Arbeitslebens. Endlich kann man Zeit in Familie und Hobbys investieren und es sich gut gehen lassen.

Zumindest dann, wenn keine Krankheiten zuschlagen. Demenz und Alzheimer zum Beispiel, bei denen es erste Warnzeichen gibt, die nicht ignoriert werden sollten. Vor allem die falsche Ernährung ist bei Demenz ein Risikofaktor – wobei Frauen häufiger an Demenz erkranken als Männer. Auch zwischen Demenz und Rente gibt es eine Verbindung.

Sagt zumindest eine Studie. Um was geht‘s genau?

Studie von Wissenschaftlern aus New York untersucht Zusammenhang von Demenzrisiko und Frührente

Geht es nach der Studie, die von Wissenschaftlern der Binghampton University in New York stammt und in der ein Zusammenhang zwischen einer Demenzerkrankung und der Rente beleuchtet wird, dann ist es für Menschen nicht gerade die beste Idee, schon vor dem eigentlichen Rentenalter in Frührente zu gehen. Denn die Studie besagt: Wer seinen Arbeitsplatz bereits frühzeitig räumt und unter 60 Jahren aufhört zu arbeiten, der ist danach einem erhöhten Risiko ausgesetzt, an Demenz zu erkranken. Die Zahlen und Resultate, auf die die Studie sich beruft, stammen dabei von Datenerhebungen aus dem ländlichen Bereich Chinas, wo Frührentner stärker vom kognitiven Verfall betroffen sind als Altersgenossen.

Das Risiko für Demenz hängt von verschiedenen Faktoren ab – einer Studie zufolge hat auch das Renteneintrittsalter damit zu tun. © Martin Wagner/imago

Die Studie der US-Wissenschaftler nutzt Daten aus dem 2009 ins Leben gerufenen Projekt „National Rural Pension Scheme“, kurz: NRPS, mit dem die Altersarmut in China bekämpft werden sollte. Laut fitbook.com erhielten in diesem Programm Menschen Geldleistungen und gingen früher in Rente – zumeist mit unter 60 Jahren. Diese Daten verglichen die Forscher der aktuellen Studie aus den USA mit Ergebnissen der „Chinese Health and Retirement Longitudinal Survey“ (CHARLS). In selbiger wird untersucht, wie die Gedächtnisleistung von Menschen im Alter von über 45 Jahren ist. Das Ziel der Forscher der Binghampton University in New York: herauszufinden, wie sich das Rentenprogramm auf die kognitive Leistungsfähigkeit der älteren Bevölkerung auswirkt.

Zusammenspiel von Frührente und Demenz: „Zunehmende soziale Isolation stark mit schnellerem kognitiven Verfall bei älteren Menschen verbunden“

Und damit eben letztlich eben Rückschlüsse über den Zusammenhang von Rente und einem erhöhten Risiko, an Demenz zu erkranken, ziehen zu können. Das Resultat der Studie: Die Betroffenen hatten zwar keine Geldsorgen, nahmen dafür allerdings seltener aktiv am Leben teil – auch wenn sie dazu körperlich in der Lage gewesen wären oder noch sind. Heißt: Der Eintritt in die Rente und der Abschied von der Arbeit sorgte für eine Isolation. Wie Prof. Plamen Nikolov, der leitende Forscher der US-Studie zum Eintritt in die Rente und ihre Folgen für das Demenzrisiko, sagt, habe man festgestellt, dass „eine zunehmende soziale Isolation stark mit einem schnelleren kognitiven Verfall bei älteren Menschen verbunden ist.“

„Personen in den Gebieten, in denen das NRPS-Programm angeboten wird, schneiden kognitiv erheblich schlechter ab als Personen, die in Gebieten leben, die das Programm nicht anbieten“, so Nikolov weiter. Zuvor hatte bereits eine Langzeitstudie aus England offengelegt, wie Einsamkeit im Alter das Gehirn verändert und eine Demenzerkrankung begünstigen kann. Aber lassen sich die Ergebnisse aus China auch auf andere Länder – vor allem im Westen – anwenden?

Zusammenhang zwischen Frührente und Demenzerkrankung: Lassen sich Daten aus China auf andere Länder übertragen?

Geht es nach Chef-Forscher Nikolov, dann ja. Laut seiner Aussage sind ähnliche Muster, die die Zusammenhänge zwischen dem Risiko einer Demenzerkrankung und der Frührente auch in Ländern mit höherem Einkommen sichtbar. Ergo geht er davon aus, dass Frührente in Verbindung mit einem erhöhtem Demenzrisiko als ein globales Phänomen betrachtet werden kann.