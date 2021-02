BMW rammt Strommast, weil Fahrerin Navi nicht findet: Polizei-Dashcam filmt alles

Unnötig und gefährlich

+ © Facebook (Ohio State Highway Patrol) So schnell kann’s gehen: Einmal nicht aufgepasst und schon landet man am Strommast. © Facebook (Ohio State Highway Patrol)

Auf der Straße sollte man sich besser auf die eigene Fahrspur konzentrieren. Eine Frau hat das nicht ernst genommen – und den Schreck ihres Lebens bekommen.

Liberty Township (Ohio) – Verkehrspolizisten haben in ihrem Alltag auf der Straße schon fast alles gesehen: Betrunkene Rowdys, Raser und Verkehrssünder, die sich nicht zu schade sind, ihr grob fahrlässiges Verhalten mit den kuriosesten Ausreden zu rechtfertigen. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit warnen sie eindringlich davor, vorsichtig und langsam zu fahren. Schließlich können die Straßen gefährlich glatt und eisig sein und der eigene Wagen schnell ins Rutschen geraten. Als ein Verkehrspolizist der Ohio State Highway Patrol (OSHP) gerade auf der State Route 315 in der Nähe von Delaware unterwegs ist, bemerkt er vor sich einen silbergrauen BMW, der verdächtig in der Fahrbahn herumschlingert. Der Beamte nimmt die „Verfolgung“ auf und filmt ihn mit seiner im Wagen angebrachten Dashcam.

Und die bekommt einiges zu sehen: Der Polizist versucht, die Fahrerin vor sich anzuhalten, da sie immer wieder die Fahrbahnmarkierungen überfährt. Doch es kommt noch schlimmer: Zunächst steuert der Wagen auf die andere Fahrbahn, kollidiert fast mit einem entgegenkommenden Pkw, anschließend verliert die Fahrerin, eine 56-jährige Frau, die Kontrolle. Das Fahrzeug bricht nach rechts aus, fährt in einen Graben und rammt schließlich einen Strommast, der auf ihren BMW einstürzt, wie 24auto.de berichtet. Glücklicherweise blieb die Lenkerin unverletzt. Bei der Befragung später stellt sich heraus, dass die Frau wohl abgelenkt war, weil sie versucht hatte, das Navi ihres Smartphones zu benutzen. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks