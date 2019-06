Massiver Stromausfall in Teilen Südamerikas: Millionen Menschen ohne Elektrizität

Zwei Länder komplett betroffen

+ © dpa / Julian Stratenschulte Buenos Aires: In Teilen Südamerikas ist es am 16.06.2019 zu einem massiven Stromausfall gekommen. Vor allem Argentinien und Uruguay seien nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit. © dpa / Julian Stratenschulte

Massive Stromausfälle in Teilen Südamerikas. Selbst Züge mussten offenbar anhalten, Ampeln fallen aus.

15.41 Uhr: In Argentinien wird nach dem schweren Stromausfall vom Sonntag die Elektrizitätsversorgung langsam wieder hergestellt. Die ersten 34 000 Kunden seien zurück am Netz, meldete der Energieversorger Edesur auf Twitter. Im Netz der Hauptstadt und des Großraums Buenos Aires beginne der Strom wieder zu fließen. Der Prozess der Normalisierung werde noch einige Stunden dauern.

Ursprungsmeldung von 14.05 Uhr: In Teilen Südamerikas ist es am Sonntag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Argentinien und Uruguay seien nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16. Juni 2019

Argentinien ist laut einem Bericht der argentinischen Tageszeitung „El Clarin“ seit 7 Uhr am Morgen (Ortszeit) ohne elektrische Energie. Gründe für den Blackout wurden zunächst nicht genannt. In der Hauptstadt Buenos Aires fielen Ampeln aus, im Nah- und Fernverkehr blieben Züge auf offener Strecke stehen. Argentiniens Regierung äußerte sich zunächst nicht.

In den Tagen zuvor hatte es vor allem in Buenos Aires schwere Unwetter mit Sturm gegeben, in deren Folge teilweise auch die Wasserversorgung unterbrochen war.

Alleine in Argentinien und Uruguay leben rund 48 Millionen Menschen. Allerdings sind unterschiedlichen Berichten zufolge auch die Südamerika-Staaten Brasilien, Chile und Paraguay betroffen.

Stromausfall in Südamerika: Copa America auch betroffen?

Wie die „BBC“ schreibt, hätten sich die Menschen in einigen betroffenen Landesteilen gerade auf regionale Wahlen vorbereitet, als plötzlich das Licht ausging. Zu den betroffenen Provinzen zählten den Berichten zufolge Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba und Mendoza.

In Brasilien findet derzeit die Copa America statt, das Fußballturnier des Kontinents, zu vergleichen mit der Europameisterschaft. Die Auswirkungen darauf sind noch nicht bekannt.

