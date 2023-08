„Die Deitschn“: Straße weggespült – Österreicher machen sich über deutsche Touristen mit Koffern lustig

Von: Johannes Welte

Die Unwetter der vorigen Tage haben die einzige Straße weggespült, die aus dem Tiroler Ötztal ins restliche Österreich führt. Im Internet witzeln Österreicher über deutsche Urlauber.

Sölden - Es ist eine Szenerie, die aus einer Heimatkomödie stammen könnte: Vier Männer stehen verloren an einem Abgrund, der vor ihnen gähnt, neben ihnen stehen die Koffer, sie blicken ratlos um sich. Ein Szene aus Österreich.

Unwetter in Österreich spülte Straße in Tirol weg

Es ist der Ausschnitt eines Films, der gerade im Ötztal in den sozialen Netzwerken herumgereicht wird: Es sind Menschen, die an der unterspülten Straße stehen, die von der Ötztaler Ache mit sich gerissen hat, als sie am Montag nach Wolkenbrüchen zu einem reißenden Fluss angeschwollen war. Zwischen Ötz und Längenfeld ist die Straße bis auf Weiteres gesperrt.

Screenshot von einem Facebook-Reel, das sich über deutsche Touristen lustig macht. © Screenshot Caroline R. Wieser/Facebook

Hunderte Urlauber, die in Sölden und Längenfeld übernachtet hatten, können nur noch über den Pass des 2474 Meter hohen Timmelsjochs nach Meran in Südtirol (Italien) ausweichen und dann über den Brenner wieder nach Tirol zurückfahren. Für den, der über Füssen nach Deutschland weiter fahren will, bedeutet das einen Umweg von 135 Kilometern, nach München sind es immer noch 90 Kilometer Umweg - von Benzin und Maut ganz zu schweigen. Die Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist noch komplizierter. Es fährt kein Bus übers Timmelsjoch nach Italien.

Urlauber versuchen zu Fuß aus dem Tal zu kommen.

Also versuchten es ein paar Urlauber, zu Fuß die gesperrte Stelle zu passieren, um von da per Taxi oder Bus weiterzukommen. Doch das Loch ist so groß, nur noch die Leitplanke steht, und auch der anderen Seite der Leitplanke gähnt ein Abgrund. „Die deitschn“, als „die Deutschen“, hat die Verfasserin des Reels darunter geschrieben - und drei Lachsmileys hinzugefügt.

Die Kommentare auf Facebook unter dem Video in einer Gruppe Einheimischer lassen nicht lange auf sich warten, sind böse bis lustig: „Das sind nur Piefkes! Nichts Besonderes, ist deren natürliche Intelligenz“, schreibt ein Rudi S. Ein Walter S. meint: „Woarten sicher aufs Schiff oder Fähre.“

Österreicher erinnern sich an die legendäre Piefke-Saga

Ein Markus K. schreibt: „Für‘n Felix Mitterer a gefundes Fressen….Teil 5 fehlt no“, meint er und spielt auf die legendäre vierteilige TV-Serie „Die Piefke-Saga“ von ORF und NRD von Anfang der 90er Jahre an, die sich satirisch mit dem deutsch-österreichischen Verhältnis in den Ferien auseinandersetzte. Und ein Mario K. spottet: „Gebt‘s denen bitte die Goldene Wandernadel.....Dummheit gehört belohnt.“

Hubschrauber versorgen Tiroler Touristen aus der Luft

Derweil werden die Ötztaler Hotels und ihre Gäste aus der Luft mit Lebensmittelns versorgt, wie ein niederländischer Blogger auf Facebook dokumentiert. „Es werden jetzt den ganzen Tag Hilfsgüter von Bundeswehr und Polizei eingeflogen“, heißt es dort. Es geht unter anderem um Mehl für die Bäckereien und Konditoreien.

Per Hubschrauber fliegt das österreichische Bundesheer Lebensmittel ins Ötztal © Jeroen Verhelst - Facebook

Ein Hotelier postet stolz Bilder von Lkw-Kolonnen am Timmelsjoch, die Nachschub von Italien aus ins Ötztal bringen: „Wir sind bestens versorgt. Die LKWs mit Lebensmitteln sind schon unterwegs ins hintere Ötztal.“ Verhungern muss offenbar kein Urlauber in Sölden oder Lengenfeld.

Reparatur der Straße ist längst im Gange

Und auch die Reparaturarbeiten an der weggespülten Straße sind voll im Gange:

Screenshot von Facebook: So schnell wird an der Straße gearbeitet © Facebook

Unter diesem Post melden sich nun ein Piefke namens Dirk W. zu Wort: „Klasse! Gut das es nicht Deutschland ist! Wir würden vermutlich in zwei Monaten mit der Ausschreibung und Planung beginnen.“ Ein Einheimischer namens Thomas G. befindet: „Ötztaler sein oafoch die Besten!“ (Ötztaler sind einfach die besten).

Und dann werden Erinnerungen an eine Katastrophe wach

Und dann wird eine Renate W. nachdenklich: „Fast an derselben Stelle wie 1987 auch August, Gott sei Dank keine Opfer“ AM 25. August 1987 hatte die Ötztaler Ache ebenfalls nach Wolkenbrüchen eine Brücke mit sich gerissen - und mehrere Autos, die gerade darauf fuhren. 13 Menschen kamen damals ums Leben.

Die Unwetter der vergangenen Tage hatten es in sich. Felsstürze in Italien bedrohten Urlauber, auch in Kroatien kam das Hochwasser. Österreichs Touristen-Hotspot Hallstatt wird derweil geradezu von Urlaubern überrannt.