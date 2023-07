Italien, Kroatien, Spanien: Zahlreiche neue Urlauber-Regeln in der Übersicht

Von: Bjarne Kommnick

Einige Orte sind mittlerweile von Touristen überlaufen. Deshalb beschließen beliebte Urlaubs-Regionen Regeln für Reisende. Die wichtigsten im Überblick.

München – Seit dem Ende der Corona-Pandemie ist Reisen wieder voll im Trend. Beliebte Urlaubsziele sind regelrecht überfüllt an Touristen. Wo sich lukrative Umsätze für Einheimische ergeben, sind jedoch auch Probleme, die mit den vielen Reisenden einhergehen, nicht weit. Deshalb haben viele Städte, Kommunen und Länder Regeln und Maßnahmen für ihre Gäste aufgestellt, um den Massentourismus unter Kontrolle zu halten. Diese Gesetze gelten in Spanien, Italien und Kroatien.

Land Spanien Bevölkerung 47,42 Millionen Hauptstadt Madrid König Felipe VI.

Diese neuen Regeln gelten für Urlauber in Spanien

Wer an Spanien-Urlaub denkt, dem kommt hierzulande häufig Mallorca in den Sinn. Laut dem Internetportal hotelier.de würden jedes Jahr rund fünf Millionen Flugreisende alleine aus Deutschland auf die Insel kommen. Der Tourismus-Umsatz insgesamt liege auf der Insel bei rund 12 Milliarden Euro.

An Stränden von Mallorca gelten viele Regeln und Gesetze für Urlauber. © Imago

Doch besonders auf Mallorca scheinen die Bewohner mit dem Massentourismus zu kämpfen. Deshalb droht Urlaubern auf Mallorca schon bald ein generelles Alkoholverbot auf offener Straße. Die Initiative dafür kam von einem Zusammenschluss von Gastronomie-, Hotel- und Tourismusverbänden, weil das Verhalten der „Sauftouristen“ nicht mehr tragbar und eine Bedrohung für den Tourismus auf Mallorca sei – erklärte der Präsident der Initiative Juan Ferrer in einer Mitteilung. Die Regierung wolle die Regelung in den kommenden Wochen umsetzen.

Neue Regeln für Ballermann-Urlauber auf Mallorca

Bereits jetzt hat die Regierung auf Mallorca ein umfassendes Paket an neuen Regeln für Urlauber und Gastronomen beschlossen. Darunter finden sich neue Beschränkungen für Party-Locations am Ballermann. So dürften Menschen unter 18 Jahren nicht mehr in Clubs und Discos gehen. Zudem sollen die Zugangskontrollen generell verschärft werden, auch ein schnelleres Hausverbot droht mittlerweile Gästen, die negativ auffallen. Bereits nach der Corona-Pandemie hat die Regierung auf Mallorca beschlossen, sogenannte Alkohol-Flatrates in All-inclusive-Hotels zu verbieten. Zudem gilt bereits ein Rauchverbot an Stränden von Mallorca.

Italienische Kommunen warnen vor Tourismus-Kollaps – diese Regeln gelten für Urlauber

Auch der Mittelmeer-Staat Italien hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Regeln und Gesetze für Touristen aufgestellt. Weitere sollen folgen. Denn immer häufiger warnten italienische Kommunen vor dem Touristen-Kollaps und forderten neue Gesetze. Zuletzt hatten beispielsweise mehrere italienische Urlaubsregionen das Kaugummi-Kauen und Bier-Trinken am Strand verboten. Bereits jetzt ist es verboten, Muscheln, Steine oder Sand aus der Natur mitzunehmen. Außerdem gilt an Stränden ein absolutes Rauchverbot.

Touristen sollten auch die Sehenswürdigkeit des Landes respektieren. Erst zuletzt verbreitete sich das Video eines Mannes, der den Namen von sich und seiner Freundin in das Kolosseum in Rom eingeritzt hatte. Dem Touristen drohen demnach nun bis zu 20.000 Euro Bußgeld und bis zu fünf Jahre Haft. Bereits 2014 wurde ein Urlauber zu 20.000 Euro Strafe und vier Jahren auf Bewährung verurteilt, weil er auf die Wände des berühmten Amphitheater gemalt hatte.

Neue Regeln und geltende Gesetze für Autofahrer in Italien

Auch Autofahrer in Italien sollten vor den Gesetzen im Straßenverkehr gewappnet sein. Unter anderem sei es sogar verboten, den Arm beim Autofahren aus dem Fenster zu hängen. Ein Gesetz besagt schließlich, dass beide Hände am Steuer sein müssen. Außerdem hat Italien mitten in der Urlaubssaison die Verkehrsregeln für Autofahrer drastisch verschärft. Wer beispielsweise unter Drogeneinfluss wie beispielsweise Alkohol steht, dem drohen von nun an 30 Jahre Führerscheinentzug.

Land Italien Hauptstadt Rom Bevölkerung 59,11 Millionen (2021) Premierministerin Giorgia Meloni (Stand: 2023)

Die zwei Urlaubsinseln Lampedusa und Linosa verbieten Autos für Touristen sogar komplett. E-Scooter dürfen zudem künftig nur noch mit Schutzhelm gefahren werden und müssen demnächst ein Kennzeichen haben. Besonders kurios: In einer italienischen Region ist es sogar verboten, sich im Auto zu küssen.

Urlaubsregionen in Kroatien erlassen Gesetze für Touristen

Kroatien ist unter deutschen Touristen in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. So hatte beispielsweise auch mutmaßlich die TV-Serie Game of Thrones maßgeblichen Anteil daran, die Küstenstadt Dubrovnik noch begehrter für Reisende zu machen. Die Bevölkerung hat laut Regierung jedoch mit dem Massentourismus kämpfen und will deshalb eine geeignete Infrastruktur für den Tourismus aufbauen, der einige Regeln und Gesetze für Urlauber beinhaltet.

Die Hafenstadt Split will mit Regeln und Gesetzen den Qualitätstourismus der Stadt fördern. © Fernando Gutierrez-Juarez.

So hat die Regierung in Dubrovnik unter anderem ein kurioses Kofferverbot für die Altstadt ausgesprochen. Schon bald sollen demnach Koffer in der Öffentlichkeit ganz verboten sein, der Grund dafür sei die damit einhergehende Lärmbelästigung. Deshalb sollen auch Gastronomen belangt werden, dessen Gäste sich zu laut verhalten. Im schlimmsten Fall droht eine dauerhafte Schließung durch die Behörden.

Land Kroatien Bevölkerung 3,899 Millionen (2021) Fläche 56.594 km² Hauptstadt Zagreb

Split beschließt neue Regeln gegen den Sauftourismus der Urlauber

Auch die Urlaubsstadt Split hatte vor kurzem neue Regeln für Touristen beschlossen. Zwar seien die Änderungen nicht auf den Massentourismus zurückzuführen, sondern viel mehr auf eine gewünschte „Profiländerung“ der Stadt, wie die Regierung verlauten ließ. Die Bevölkerung wolle – ähnlich wie auf Mallorca – weg vom „Sauftourismus“ und mehr Qualitätstourismus fördern. In der Altstadt ist urinieren, Alkohol trinken und Schlafen in der Öffentlichkeit deshalb verboten.

Aufgrund des Fehlverhaltens von Urlaubern in Split, hat der Stadtrat neue Benimmregeln aufgestellt. © dpa / Fernando Gutierrez-Juarez

Das Baden in Brunnen und klettern an Denkmälern und Sehenswürdigkeit steht ebenfalls unter Strafe. Auch das Tragen von Badekleidung ist außerhalb von Stränden nicht erlaubt. Wer dabei erwischt wird, seinen Müll nicht ordnungsgemäß zu entsorgen, dem droht ebenfalls ein empfindliches Bußgeld.

Auch Bali stellt neue Regeln für Urlauber auf

Auch das in Europa immer beliebter gewordene Urlaubs-Paradies Bali hat neue Regeln für den Massentourismus beschlossen. Unter anderem würden auf der indonesischen Insel Urlauber von nun an bereits bei ihrer Ankunft Hinweise auf die Regeln der Inseln in ihrer jeweiligen Sprache erhalten. Zudem wurden die Regeln für heilige Stätten verschärft. Auch Badekleidung und unanständige Kleidung sind – mit Ausnahme von Stränden – in der Öffentlichkeit verboten.