Touristen drohen Strafen: Einige Sehenswürdigkeiten dürfen nicht fotografiert werden

Von: Carolin Gehrmann

Ein Urlaubsfoto ist eine hübsche Erinnerung. Doch sollte man die Regeln für bestimmte Sehenswürdigkeiten kennen. Sonst drohen Strafen oder gar ein Rauswurf.

Kassel – Es ist inzwischen für die meisten zum Alltag beim Reisen geworden: Die malerische Bucht oder das schöne alte Gebäude schnell fotografieren und das Foto auf Social Media posten oder den Freunden zu Hause schicken. Oft denkt man nicht einmal darüber nach. Doch das sollte man. Denn nicht überall ist Fotografieren erlaubt. Es könnten für Touristen sogar Strafen drohen.

Auch haben zahlreiche Urlaubsländer neue Regeln für Touristen, damit diese sich benehmen. Die Gründe, warum das Fotografieren bestimmter Touristenattraktionen verboten oder nur eingeschränkt möglich ist, sind jedoch unterschiedlich. Teilweise dient es der Erhaltung, teilweise hat es urheberrechtliche Gründe, in vielen Fällen ist es auch eine Frage des Respekts. Hier ein Überblick über die Fotoregeln einiger beliebter Sehenswürdigkeiten. Damit die Reisekasse nur für schöne Dinge im Urlaub reserviert bleibt – und nicht für Bußgelder.

Eiffelturm fotografieren bei Nacht – Aufnahmen unterliegen dem Urheberrecht

Paris ist eine Stadt zum Verlieben. Und was darf im Paris-Urlaub natürlich nicht fehlen? Klar, ein Besuch des weltberühmten Eiffelturms. Endlich angekommen, möchte man diesen Moment natürlich auch fotografisch festhalten und am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Das ist im Prinzip auch kein Problem – solange das Foto keinen professionellen Zwecken dient und tagsüber geschossen wird.

In der Nacht sind aber nicht nur die Pariser Katzen grau, sondern es gelten auch andere Regeln. Denn die nächtliche Lichtshow, die dann am Eiffelturm erstrahlt, ist ein Werk des Künstlers Pierre Bideau, das dieser 1985 erschaffen hat – und damit urheberrechtlich geschützt. Verstöße gegen das Urheberrecht können bei Anzeige grundsätzlich Strafen nach sich ziehen, die zwischen 1000 und 10.000 Euro liegen können. Bei gewerbsmäßiger Nutzung drohen sogar Freiheitsstrafen.

Für den Eiffelturm in Paris gelten bestimmte Fotoregeln – die aber kaum jemand kennt. © Kiko Jimenez/IMAGO

Im Grunde benötigen Touristen zum Filmen oder Fotografieren dieses Spektakels also eine Erlaubnis der „Société d‘Exploitation de la tour Eiffel“. Die zeigt sich jedoch ihren Besuchern gegenüber kulant und findet am Fotospaß zu privaten Zwecken nichts einzuwenden – idealerweise mit dem Zusatz „Copyright Tour Eiffel/Illuminations Pierre Bideau“, wenn das Bild bei Instagram und Co. landet.

Fotos verboten bei Grabstätten wie dem Taj Mahal oder der Westminster Abbey

Nicht um Urheberrechte, sondern um Respekt geht es bei den folgenden Orten. Der erste davon ist der Taj Mahal in Indien, eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt. Bei dem palastartig anmutenden Bauwerk handelt es sich nämlich um ein Mausoleum, also eine Grabstätte, aus dem Jahr 1631. Vom symmetrisch angelegten Außenbereich der Stätte dürfen Fotos gemacht werden, im Inneren jedoch nicht. Hier herrscht strenges Fotoverbot. Kameras müssen daher auch abgegeben werden.

Den Außenbereich des Taj Mahals darf man fotografieren. Man sollte dabei aber bedenken, dass es eine Grabstätte ist. © Bill Bachmann/IMAGO

In der Westminster Abbey in London werden gemäß der Tradition des Vereinten Königreiches die Krönungszeremonien der Königinnen und Könige abgehalten. Doch auch viele Grabstätten der Monarchen befinden sich hier, so auch das Grab von Königin Elisabeth I. Das Innere der Kirche ist daher ein Raum zur Andacht, Fotografieren während Gottesdiensten und Konzerten ist strengstens verboten. Zu privaten Zwecken darf zu allen anderen Zeiten fotografiert werden, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Die erst im letzten Jahr verstorbene Königin Elizabeth II wurde allerdings in einer Kapelle auf Schloss Windsor beigesetzt.

Am Tower von London gilt ebenfalls teilweise Fotoverbot, wie den Besuchsregeln auf der Webseite zu entnehmen ist. Im Jewel House und in der Chapel of St. John (im White Tower) ist das Fotografieren aus religiösen und sicherheitstechnischen Gründen nicht erlaubt. Für einen Urlaub in Großbritannien benötigt man außerdem bald eine elektronische Einreisegenehmigung.

Strenges Fotoverbot auf Schloss Neuschwanstein in Bayern

Auf Schloss Neuschwanstein ist man noch strenger. Da der Besucherbetrieb dort grundsätzlich nur im Rahmen von Führungen stattfindet, bei denen laut Bayerischer Schlösserverwaltung keine Foto- und Filmaufnahmen erlaubt sind, müssen die Kameras in der Tasche bleiben. Der Grund: das Sicherstellen des reibungslosen Betriebes sowie zur Konservierung. Im Außenbereich ist das Fotografieren zu nicht kommerziellen Zwecken jedoch erlaubt.

Aus der Ferne ist das Knipsen von Schloss Neuschwanstein natürlich erlaubt. © Adolfo Carrasco/IMAGO

Urlaubserinnerungen – Wo das Fotografieren in Rom problematisch ist

Alle Wege führen nach Rom. Wer einmal dort gelandet ist, findet antike Stätten und Kunst in Hülle und Fülle. Die Erinnerungen daran will man natürlich für die nächsten Generationen fotografisch festhalten. Das berühmte „Jüngste Gericht“ von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle darf jedoch nicht abgelichtet werden. Die Vatikanischen Museen haben strenge Regeln, damit die alten Werke erhalten bleiben. Wer selbst künstlerisches Talent hat, kann aber eine Genehmigung beantragen, das Werk abzuzeichnen, schreibt etwa das Portal chip.de.

Keine Fotos vom berühmten Bernsteinzimmer in Sankt Petersburg

Wen es weiter nach Osten verschlägt, der möchte vielleicht dem berühmten Bernsteinzimmer im Katharinenpalast in Sankt Petersburg, Russland, einen Besuch abstatten. Fotos von dem imposanten Saal darf man jedoch nicht machen, damit dessen Pracht gut erhalten bleibe und die Besucher nicht zu lange verweilen. Man wolle also Staus vermeiden, schreibt sueddeutsche.de.