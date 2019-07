Sternschnuppen im Juli 2019: So sehen Sie die Perseiden heute Nacht

Auch Anfang der Woche leuchten die Meteore

+ © AFP / SERGEI GAPON Eine Sternschnuppe am Nachthimmel (Archivbild). © AFP / SERGEI GAPON

Ab Juli 2019 sind die Perseiden am Himmel über Deutschland zu sehen. So sehen Sie die Sternschnuppen im Sommer 2019 heute Nacht.

Sternschnuppen in Deutschland Perseiden im Juli 2019

Vom 17. Juli bis zum 24. August 2019 sind die Perseiden am Himmel über Deutschland zu sehen.

Die Perseiden erreichten in der Nacht vom 12. August auf den 13. August 2019 ihr Maximum.

Dann sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel zu sehen.

Vorbericht: Sternschnuppen im Juli 2019 - Perseiden steuern langsam auf Maximum zu

Der jährliche Meteorstrom der Perseiden bringt uns wieder ein beeindruckendes Schauspiel am Himmel. Los geht es am 17. Juli 2019. Dann man wieder mit Sternschnuppen über Deutschland rechnen. Der Höhepunkt steht am 12. August bevor. Wer sich für das Ereignis interessiert, sollte in dieser Sonntagnacht unbedingt zum Himmel blicken.

Die Perseiden kommen nicht erst, sie sind genau genommen schon da. Die Meteore, die wir als Sternschnuppen am Himmel sehen können, tauchen auch schon auf, bevor das Maximum der Perseiden erreicht ist. Dieses Maximum steht allerdings tatsächlich noch bevor. Fachleute rechnen auch an diesem Perseiden-Wochenende mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. „Die Perseiden sind relativ beständig von Jahr zu Jahr“, erklärt Astrophysiker Dominik Elsässer.

Die ersten Perseiden-Meteore erschienen bereits Ende Juli. Ab Mitte August nimmt die Zahl der Perseiden auch 2019 deutlich ab. Der Höhepunkt, den die Fans astronomischer Ereignisse sehen wollen, spielt sich letztlich in einer einzigen Nacht ab. Denn im Gegensatz zu anderen Körpern, die in der Atmosphäre verglühen, sind diese Sternschnuppen berechenbar.

Perseiden im Video: So sehen die Sternschnuppen im Sommer 2019 aus

Perseiden 2019: Ständige Sternschnuppen am 12. August

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 2019 treffen die meisten Meteore auf die Erde und erzeugen eine Vielzahl von Sternschnuppen. Zum Maximum flammen die Sternschnuppen häufiger als im Minutentakt auf. Darunter sind auch sehr helle Exemplare, die als Boliden oder Feuerkugeln bezeichnet werden. Die Sichtung wird in dieser Nacht nicht vom Mondlicht gestört. Nur einen Tag vorher ist nämlich Neumond.

Beobachtung der Perseiden 2019: Wo und wann sehe ich die Sternschnuppen?

Die Perseiden tauchen im Sternbild Perseus auf, das zu dieser Jahreszeit in nordöstlicher Richtung am Himmel steht. Dort liegt der scheinbare Ausgangspunkt der Perseidenmeteore. Einen solchen Ausgangspunkt von Meteorströmen bezeichnen Astronomen als Radiant. Ein optimaler Ort für die Sichtung der Sternschnuppen bietet einen freien Blick dorthin und hat möglichst wenige Lichtquellen in der Umgebung. Der Nachthimmel ist außerhalb von Städten am klarsten zu sehen.

Den besten Blick auf die Perseiden haben Sie zwischen zwei und vier Uhr nachts, wenn es am dunkelsten ist. Wer am 12. August nicht nachts zusehen kann, hat auch in den Nächten zuvor und danach gute Chancen auf zahlreiche Sternschnuppen.

Was genau sind die Perseiden? Geschichte der Sternschnuppen im Sommer 2019

Die Perseiden sind ein Meteorstrom, der in einem festen Rhythmus den Weg der Erde kreuzt. Die Zahl der Meteore, die auf die Atmosphäre treffen, erreicht immer um den 12. August jedes Jahres ihr Maximum.

Die Meteore, die für die Sternschnuppen der Perseiden sorgen, stammen vom Kometen 109P/Swift-Tuttle, der auf seiner Umlaufbahn rund 133 Jahre benötigt um die Sonne zu umrunden. Dabei verliert er Teile, die als Staubpartikel den Meteorstrom bilden. Sie haben oft nicht einmal die Größe eines Stecknadelkopfes. Die Trümmerteile von 109P/Swift-Tuttle bewegen sich mit 60 Kilometer pro Sekunde, womit sie zu den sehr schnellen Meteoren gehören. In einer Höhe von 80 bis hundert Kilometern erzeugen die kleinen Staubteilchen dann die Lichterscheinungen, die Sternschnuppen genannt werden.

Die Perseiden sind nicht der einzige Meteorstrom, auf den die Erde im Laufe eines Jahres trifft. Es ist jedoch der ergiebigste Strom. Deshalb gilt der August auch als der „Sternschnuppenmonat“.

Wie fotografiert man die Sternschnuppen der Perseiden?

Wer den Meteorstrom zum Perseiden-Maximum fotografieren will, sollte eine Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv auf ein Stativ montieren und eine Langzeitbelichtung wählen. Ein Objektiv mit einer kurzen Brennweite sorgt dafür, dass Sie einen großen Ausschnitt des Himmel ablichten können. Das ist wichtig, da man nie wissen kann, wo genau die nächste Sternschnuppe aufglüht.

Ohne Erfahrung mit hochwertigem Kamera-Equipment wird es generell schwierig, gute Bilder von den Sternschnuppen zu machen. Mit einem Smartphone oder Tablet hat man kaum eine Chance auf annehmbare Fotos.

Sternschnuppen im Juli 2019: Perseiden haben noch einen anderen Namen

Wie bereits erwähnt, sieht es für einen Betrachter so aus, als ob die Sternschnuppen aus dem Sternbild Perseus kommen. Von diesem scheinbaren Ursprung leitet sich auch der Name Perseiden ab.

Wenn die Perseiden 2019 über den Himmel ziehen, wird man aber auch wieder auf den Namen „Tränen des Laurentius“ stoßen. So werden die Sternschnuppen im August vom Volksmund genannt. Der Grund hat nichts mit Astronomie zu tun, dafür aber mit einem historischen Anlass. Das jährliche Ereignis am Himmel findet seinen Höhepunkt kurz nach dem Todestag des Märtyrers Laurentius. Es ist überliefert, dass er am 10. August des Jahres 258 hingerichtet wurde.

Weitere Ereignisse am Himmel: Sternschnuppen und Finsternis

Wenn die Perseiden vorbei sind, dauert es wieder etwas länger bis zu den nächsten Meteorschauern. Erst im Oktober erleben wir wieder gehäuft Sternschnuppen am Himmel. Anfang Oktober kommen zunächst die Draconiden und zwei Wochen später die Orioniden.

rm