Feiertag in Deutschland und Österreich: Sechs „enge“ Stunden im Fokus – ADAC warnt Urlauber vor Stau

Von: Maximilian Kettenbach

Autos und LKW fahren zwischen Patsch und Schönberg am Brenner (Autobahn A13) über die Europabrücke. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Feiertag in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Danach ein Tag frei in vielen Bundesländern. Kein Wunder, dass der ADAC wegen Christi Himmelfahrt Staus erwartet.

München – Feiertag, Vatertag und am Freitag noch ein Brückentag – das verlängerte Wochenende ruft eigentlich nach einem mehrtägigen Trip. Pünktlich zu Christi Himmelfahrt soll sogar das Wetter passen. Doch wenn die Temperaturen steigen, glüht auch der Asphalt. Viele Tausend Autos werden die Strecken nutzen, um Ausflüge in alle Himmelsrichtungen zu unternehmen.

Es wundert nicht, dass der ADAC mit vielen Staus auf Deutschlands Autobahnen rechnet – und zwar schon ab Mittwoch. Zu den vielen Kurzurlaubern kämen noch bundesweit rund 1200 Autobahnbaustellen, die für Verzögerungen sorgen könnten, teilte der Automobilclub am Montag in München mit. Vor allem auf den Fernstraßen in Ballungszentren wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart sei mit zähem Verkehr zu rechnen. Auch auf den Zufahrten zur Nord- und Ostseeküste sowie zu den Alpen erwartet der ADAC viele Staus.

Feiertag in Bayern und Österreich: Sechs Stunden im Fokus – ADAC warnt Urlauber vor Stau

Vor allem am Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr könnte es eng werden auf den Autobahnen und Fernstraßen, warnt der ADAC. Am Sonntag dürften sich viele Familien auf die Rückreise von ihrem Ausflug oder Kurzurlaub machen. An den Grenzen ist eine Wartezeit von bis zu einer halben Stunde möglich. In mehreren nord- und ostdeutschen Bundesländern ist der Freitag nach Christi Himmelfahrt schulfrei.

Da Christi Himmelfahrt auch in Österreich und der Schweiz ein Feiertag ist, könnten nach Einschätzung des ADAC auch dort viele Menschen zu Ausflügen aufbrechen - insbesondere bei schönem Wetter. Und darauf deutet alles hin.

Christi Himmelfahrt: Wetter-Prognose für Feiertag in Bayern und Österreich freut Urlauber

Denn zum langen Wochenende kündigt sich der Frühsommer an. Nach einem „Stotterstart“ biegt der Mai so langsam auf die Zielgerade ein, wie Lars Kirchhübel von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Dienstag vorhersagte.

„Der Feiertag und auch der Brückentag sollten mit Ausnahme des Südens aber freundlich und vielfach sonnig werden“, so der Meteorologe. Auch die Temperaturen klettern langsam an die 20-Grad-Marke heran.

Massiver Temperaturanstieg: Reisewetter in Deutschland

Am Mittwoch sind 13 bis 18 Grad zu erwarten, bei Dauerregen im Süden sogar noch weniger.

Am Freitag sind verbreitet schon Höchsttemperaturen von 17 bis 22 Grad zu erwarten, nur an der See bleibt es kühler.

19 und 25 Grad werden es am Wochenende.

Das Wochenende dürfte es dann sogar noch wärmer werden. „Lokal könnte sogar die Sommerschwelle von 25 Grad gerissen werden“, sagte der Experte. Allerdings bleibt die Sonne nur im Norden und Osten noch dominant. Ansonsten bilden sich Quellwolken, die vor allem in der Südhälfte auch wieder Schauer und Gewitter bringen können.

Bei diesen Aussichten stellt sich lediglich die Frage: In Deutschland bleiben, oder lohnt ein Spontan-Urlaub in Italien, Österreich oder Dänemark? Vielleicht hilft Ihnen unsere Analyse, in der wir auch auf die Wetterprognosen unserer Nachbarn schauen. Ein Teilen Italiens und Österreichs sind aktuell Unwetter im Fokus. Ein italienischer Badeort bereitet sich auf einen Touristenansturm an Pfingsten vor. Dieses Jahr erwartet Lignano besonders viele Feierwütige aus Österreich.