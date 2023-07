Die Wetterküche Europas: Was die Atlantik-Anomalie für unseren Sommer bedeutet

Von: Eileen Kelpe

Der Atlantik heizt immer mehr auf und das nicht ohne Folgen für den Sommer in Europa: Dort drohen Extremwettereignisse wie Hitze und Starkregen.

München – In den letzten Wochen haben sich laut Wissenschaft außergewöhnliche Anomalien im Nordatlantik entwickelt. Zurzeit ist der Nordatlantik so warm wie noch nie um diese Jahreszeit – und das seit Beginn der Satellitenmessungen vor 40 Jahren. Doch welche Folgen hat dieses Phänomen für den europäischen Sommer? Experten warnen: Es kann zu extremen Wetterereignissen führen.

Wetterküche Europas: Temperaturen im Atlantik so warm wie nie zuvor

Die Anomalien, die im Nordatlantik beobachtet werden, sind außergewöhnlich. Der Klimaphysiker Dr. Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven spricht bei ZDF heute von einer „kräftigen Anomalie“, da die Temperaturen im Atlantik gemittelt ein halbes Grad wärmer seien, als je zuvor in dieser Jahreszeit. In einige Gebieten soll die Temperatur sogar zwei bis drei Grad wärmer sein, als im Normalfall. Auch die US-Klimabehörde NOAA ermittelte Temperaturanstiege von einem Grad Mitte Juni im Nordatlantik. Und dieses ist nicht unerheblich für das Wetter in Europa.

Der Atlantik heizt auf: Experten warnen vor extremen Wettereignissen (Symbolfoto). © Andrew Vaughan/dpa

Atlantik-Anomalie: Kohlendioxid heizt die Meere auf

Die Auslöser für die ungewöhnlichen Temperaturanstiege im Atlantik sind laut Wissenschaft nicht eindeutig geklärt. Der hohe CO₂-Ausstoß könnte eine Rolle spielen: Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel betont: „Die Weltmeere haben 90 Prozent der Wärme aufgenommen, die durch die menschengemachten Treibhausgase entstehen.“

Dadurch seien sie in bis zu 2000 Meter Tiefe, in wenigen Gebieten auch noch tiefer, deutlich wärmer geworden – mit Folgen nicht nur für die Ökosysteme. Zudem hätten sie ein Viertel des menschgemachten Kohlendioxids aufgenommen. Zugleich gibt es im Moment laut Latif auch im Norden des Nordatlantiks eine Anomalie der Luftströmungen, die zur Erwärmung beitrage. „Das kann eine zufällige Schwankung der Atmosphärenströmung sein, die generell sehr variabel sind“, sagt Latif.

Temperaturen in Europa steigen doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt (Symbolbild) © R. Rebmann/ Imago

Sommer in Europa: Extreme Wettereignisse können zunehmen

Die Anomalien im Nordatlantik bleiben nicht ohne Konsequenzen – und können den Sommer in Europa stark beeinflussen. Klimaforscherin und Ozeanografin Johanna Baehr sagt gegenüber Focus online Earth, dass die Temperaturanstige im Sommer zu Hitzewellen und Starkregen führen könne: „Die Anomalien begünstigen eine Erwärmung der Atmosphäre, die sich auch in Europa in lokalen Starkregenereignissen niederschlagen könnte“, sagt Baehr.

Auch vermehrte Dürren könnten eine Folge der erhöhten Oberflächentemperatur der Meere sein, wobei andere Faktoren dabei auch eine Rolle spielen würden, so die Klimaforscherin. Ozeanforscher Latif möchte keine kurzfristigen Wetterprognosen machen, sieht aber auch vermehrt extreme Wetterereignisse den europäischen Sommer zukommen: „Das Wetter ist so chaotisch, da möchte ich keine konkrete Vorhersage machen. Wenn es wärmer wird, werden Wetterextreme aber häufig intensiver.“ (eike/dpa)