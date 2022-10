Stallone und Schwarzenegger: „Das machen echte Actionhelden in ihrer Freizeit“

Von: Susanne Kröber

In „Creed III: Rocky‘s Legacy“ ist Sylvester Stallone zum ersten Mal nicht dabei. Dafür kann er sich jetzt mit Kumpel Arnold Schwarzenegger um die Halloween-Deko kümmern.

Los Angeles – Gewichte stemmen, auf Schweinehälften einprügeln, Lauftraining – wer denkt, dass die beiden großen Actionstars Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger so ihre Freizeit verbringen, hat sich offenbar getäuscht. Denn die eng befreundeten Hollywood-Stars kümmern sich offenbar lieber um die passende Deko für Halloween. Und wer schon gegen Ivan Drago oder den Predator gekämpft hat, wird wohl einen Kürbis schnitzen können – oder?

Neuer Gegner für Schwarzenegger und Stallone: Kürbis statt Cyborg

Bei Instagram posteten sowohl Sylvester Stallone als auch Arnold Schwarzenegger jetzt ein witziges Foto, welches die beiden in Schwarzeneggers Büro zeigt. Beide posieren bis über beide Ohren grinsend mit einem Survival-Messer in der Hand beim Kürbisschnitzen. Dazu schreibt Sylvester Stallone: „Ich und mein großartiger Freund Arnold Schwarzenegger verbringen Zeit in seinem fantastischen Büro und schnitzen Kürbisköpfe für Halloween mit Survival-Messern!“

Zur Freude seiner rund 15,3 Millionen Instagram-Follower (Stand: 19. Oktober 2022) beweist Sylvester Stallone Humor und fügt selbstironisch hinzu: „Das machen echte Actionhelden in ihrer Freizeit!“ Etwas bedeckter hält sich da Kumpel Arnold Schwarzenegger, der seinen 22,7 Millionen Followern lediglich ein „Happy Halloween“ wünscht.

Der Teufel steckt im Detail: Fans kommentieren Größe und Schnitztalent von Stallone und Schwarzenegger

Während die meisten Instagram-Fans das witzige Foto der beiden Actionfilm-Legenden feiern, springen vor allem zwei Details den aufmerksamen Usern ins Auge. Bei Arnold Schwarzeneggers Kürbis sind Augen, Nase und Mund ordentlich entlang der vorgezeichneten Linien ausgeschnitten worden, Sylvester Stallone hatte da offenbar mehr Probleme. „Sly hat gesagt, scheiß auf die Linien“, kommentiert ein Instagram-Nutzer. „Aber die Schnitzfähigkeiten ...“, macht sich ein anderer User lustig.

Auch die Größe von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone wird diskutiert. Auf dem Kürbis-Foto wirken die beiden Hollywood-Schauspieler gleich groß. „Wie zum Teufel ist Sylvester Stallone jetzt 1,88 groß?“, fragt sich ein User. Tatsächlich ist Stallone mit einer Größe von 1,77 Metern knapp elf Zentimeter kleiner als „Terminator“-Star Schwarzenegger. Von Photoshop über Spezialschuhe bis hin zum guten alten Hocker, auf dem Stallone stehen könnte, reichen die Spekulationen. Ein User fasst es vielleicht perfekt zusammen: „Es ist mir egal, ob er groß oder klein ist, wen zum Teufel interessiert das. Sie sind beide absolute Legenden und großartige Menschen.“

Sylvester Stallone (l) und Arnold Schwarzenegger schnitzen Kürbisse miteinander. (Symbolbild) © Joseffson/imago/Montage

In welchen Filmen und Serien sind Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger aktuell zu sehen?

Jetzt wissen die Fans also, was Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in ihrer Freizeit machen – aber wie sieht es bei den beiden Actionstars eigentlich beruflich aus? Schwarzenegger war zuletzt 2019 im Kino zu sehen, in seiner Paraderolle als Terminator in „Terminator: Dark Fate“.

Sylvester Stallones letzter Film „Samaritan“ erschien im August 2022 bei Amazon Prime. Eine weitere Hauptrolle übernimmt Stallone in der neuen Serie „Tulsa King“, die im November beim Streaming-Dienst Paramount+ anläuft. Als Rocky Balboa werden die Fans den Schauspieler allerdings nicht mehr sehen. Im März 2023 soll „Creed III: Rocky‘s Legacy“ in den Kinos starten, zum dritten Mal übernimmt Michael B. Jordan die Rolle des Boxers Adonis Creed. Wie The Hollywood Reporter bestätigt, ist Sylvester Stallone im dritten Teil des „Rocky“-Spin-offs nicht mehr mit dabei.