Kein anderer Ausweg bei Wohnungsbrand - drei Männer springen in den Tod

Nachdem in einer Wohnung in St. Petersburg ein Feuer ausgebrochen war, sind drei Männer aus dem siebten Stock gesprungen. Keiner überlebte den Sturz.

St. Petersburg - Weil sie keinen anderen Ausweg vor einem Feuer in ihrer Wohnung sahen, sind drei Männer in der nordrussischen Hafenstadt St. Petersburg in den Tod gesprungen. Die Wohnung liege im siebten Stock, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Rettungskräfte zu dem Brand am Sonntag. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Ebenfalls am Sonntag kamen beim Brand eines Wohnhauses in der Region Tscheljabinsk in Sibirien drei kleine Kinder ums Leben. Der Brand sei zwar schnell gelöscht worden, die Kinder hätten aber nicht mehr gerettet werden können, hieß es. Sie seien allein zu Hause, ihre Eltern arbeiten gewesen. Auch hier war die Brandursache zunächst unklar. In den vergangenen Wochen kam es in Russland immer wieder zu Bränden mit Toten.

