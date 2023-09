Video zeigt faszinierendes Phänomen: Plötzlich leuchtet der Himmel grün

Meteor in der Türkei

Ein Meteor hat den Himmel über der Türkei in ein spektakuläres Licht getaucht. Das ganze Schauspiel dauerte nur Sekunden und wurde in einem Video festgehalten.

Ankara – Am 3. September 2023 durchdrang ein Meteor die Erdatmosphäre und tauchte den Himmel über dem Osten der Türkei in ein grünes Licht. Dieses seltene Phänomen hat nicht nur die Menschen in der Region fasziniert. Wer das Ereignis mit der Kamera festhalten wollte, musste schnell sein: Das Phänomen dauerte nur wenige Sekunden.

Meteor am Himmel: Video hält beeindruckenden Moment in der Türkei fest

Ein X-User hielt den kurzen Augenblick laut einem besonders spektakulären Video fest. Im Vordergrund ist ein Kind mit blinkendem Licht zu sehen und im Hintergrund sieht man für mehrere Sekunden den Meteor vorbeiziehen. Hinter den Wolken blitzt der Himmel unheimlich grün. In den Kommentaren berichten verschiedene User, dass sie das Ereignis unter anderem in den türkischen Gebieten Van, Bayburt und Bingöl gesehen haben. Einer schreibt: „In Ilica ist es über unseren Köpfen vorbeigeflogen“. Auch in Deutschland gibt es regelmäßig Himmelsphänomene verschiedenster Art.

Meteor verglüht am Himmel und leuchtet grün

Laut dem Tübinger Astronom und Leiter der Astronomischen Vereinigung Tübingen, Dr. Maximilian Hohmann, leuchte der Meteor grün, da er in der Atmosphäre verglühte, wie er dem Reutlinger General-Anzeiger erklärt. Hohmann geht davon aus, dass das in einer Höhe von einigen hundert Kilometern stattfindet. Der Fachbegriff dafür laute „Sauerstoff-Rekombination-Leuchten“.

+ Ein Meteor hat den Himmel über der Türkei in ein spektakuläres Licht getaucht. Ein X-User fing den Moment in einem Video ein und die Community bestätigt den Vorfall. © Screenshot/X/onurkacmaz

Meteor verglüht: Die Reaktion der Menschen auf das grüne Lichtspektakel am Himmel

Das Ereignis hat nicht nur in der Türkei, sondern weltweit für Aufsehen gesorgt. In den sozialen Medien wurde das Phänomen ausgiebig diskutiert und viele Menschen teilten ihre Fotos und Videos des grünen Himmels. Unter dem Video mit dem spielenden Kind schreibt ein Nutzer: „Herzlichen Glückwunsch, du hast wahrscheinlich den schönsten Moment eingefangen.“ Das Zusammenspiel zwischen Licht, Wolken, Meteor und spielendem Kind, scheint dem User besonders gefallen zu haben. Eine andere Person kommentiert: „Der Himmel wurde ganz schön hell.“



Während Meteore oft harmlose und faszinierende Lichtshows am Himmel erzeugen, gibt es auch andere Himmelskörper wie Asteroiden, die eine ernsthafte Bedrohung darstellen können. Im Gegensatz zu Meteoren, die meist in der Atmosphäre verglühen, haben Asteroiden das Potenzial, erhebliche Schäden anzurichten, wenn sie auf die Erde treffen. Übrigens rasen Sternschnuppen jede Nacht über den Himmel, auch tagsüber.

