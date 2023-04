Hochzeitskleid in die Waschmaschine: Ein Super-Schnäppchen? Idee geht viral

Von: Maibrit Schültken

Eine zukünftige Braut möchte die Kosten ihres Hochzeitskleides so gering wie möglich halten und trifft eine waghalsige Entscheidung.

London – Eine Hochzeit geht oft ganz schön ins Geld. Vor allem das passende Kleid kostet viele Bräute ein kleines Vermögen, aber für den schönsten Tag im Leben ist es das doch wert, oder? Nicht, wenn es nach einer Braut aus Großbritannien geht. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, kaufte sie ein Kleid aus einem Musterverkauf für nur 100 britische Pfund. Eine andere Braut wagte einen riskanteren Schritt und bestellte ihr Kleid online – der Schock saß tief.

Eine Braut im Dilemma: Wie wäscht man das Hochzeitskleid?

Die Braut aus Großbritannien stand nun vor der großen Frage, wie das Kleid am besten zu reinigen ist. Sie fasste einen riskanten Plan und postete ihn Anfang März im Online-Forum Mumsnet. Sie wollte vermeiden, dass die Reinigung teurer werden würde als das Kleid selber. „Angesichts der Tatsache, dass es ziemlich billig war, wäre es dumm, es einfach in einen Bettbezug zu stecken und es in einem sanften Waschgang zu waschen?“, fragte sie in die Online-Runde. Hier brach eine lebhafte Diskussion über Machbarkeit dieser Idee aus.

Der Plan ist mutig, denn die Gefahr besteht, dass die Braut das Kleid am Ende gar nicht mehr tragen kann. Allerdings gibt es auch die Chance, dass sich ihr Schnäppchen auszahlt – wortwörtlich. Im besten Fall kann sie das gesparte Geld einer professionellen Reinigung nämlich in die gewünschten Änderungen investieren. Sie schreibt auf Mumsnet: „Ich möchte kein Vermögen ausgeben, um ein Kleid zu waschen, wenn ich noch nicht weiß, ob es geändert werden kann, wie ich möchte. Ich möchte auch nicht für Änderungen bezahlen, wenn ich es nicht schön und sauber bekommen kann.“

Hochzeitskleid in die Waschmaschine? Ratschläge in Online-Forum sind uneindeutig

Die Braut lässt viele Kommentatoren schockiert zurück und eine eindeutige Antwort findet sich auch nicht. Einige schreiben, es komme auf das Material des Kleides an, andere empfehlen lieber die Badewanne statt der Waschmaschine. Wieder andere hinterfragen das gesamte Vorhaben. „Muss es denn unbedingt gewaschen werden?“ Ein häufiger Ratschlag ist auch, zuerst herauszufinden, ob die gewünschten Abänderungen überhaupt möglich seien, bevor die Mühen der Reinigung auf sich genommen werden.

Nach ein paar Stunden des Diskurses entschied sich die Braut tatsächlich für den letzten Vorschlag und erklärte, sie habe einen Termin in einer Schneiderei. Ob der Reinigungsplan funktionierte, bleibt bis auf Weiteres offen. (Maibrit Schültken)

